إطلاق 24 قافلة لتنظيم الأسرة فى 4 مراكز بالشرقية

جدة - نرمين السيد - قرّرت مديرية الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، إطلاق قوافل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة يومى 13 و14 فبراير الحالى فى 24 وحدة طب الأسرة بمراكز أبو حماد وبلبيس وأبو كبير وكفر صقر.





وأوضحت المديرية فى بيان اليوم، أن وحدات طب الأسرة التى ستغطيها القوافل ستكون فى قرى السعدية والصعايدة والأساودة كفر العزازى، وأبوحجر، ومنشية النور ومنية سانتو وأولاد مهنا والنوبة وأنشاص الرمل وأولاد سيف والكفر القديم والغابة والغابة المحطة ونزلة الفرس وهربيط والزرزورية وكفر الأعصر وشيط الهوا وشيط الجمالية وأبو عمر والمؤانسة وعبد اللطيف والجزيرة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود إن تلك القوافل سوف تقدم الخدمات للسيدات مجانًا.

وفى سياق متصل، أطلقت مديرية الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، قافلة طبية لقرية الشيخ بشير مركز الحسينية لعلاج محدودى الدخل مجانًا وصرف العلاج اللازم لهم وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية تضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة فى تخصصات الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد والرمد والأنف والأذن والقلب والأسنان والأمراض الجلدية ومزودة بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل، وتقوم القافلة بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين من أهالى القرية على مدار يومين وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم.

وأضاف أنه سيتم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية للتعريف بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وبالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس (سى) والكشف عن الأمراض غير السارية والكشف المبكر عن أورام الثدى والمبادرات الرئاسية.