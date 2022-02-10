محافظ أسوان: انطلاق الاستعدادات لمهرجانى تعامد الشمس وأسوان الدولى للفنون

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان، أشرف عطيه، بدء استعداد المحافظة لانطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية، الذى سيقام خلال الفترة من 15 إلى 22 فبراير الجارى، مؤكدًا أن احتفال هذا العام يأتى فى توقيت مميز سيتم استثماره بالشكل الذى يليق بظاهرة التعامد كمعجزة فلكية للقدماء المصريين.





وأكد المحافظ -فى بيان اليوم الخميس- أن المهرجان يلقى اهتمامًا من وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى لإخراج فعاليات هذا الحدث بما يتناسب مع القوى الناعمة للدولة المصرية.

وأوضح أنه فى نفس الوقت ستشهد مدن ومراكز المحافظة انطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة فى 15 فبراير الجارى، بمشاركة 18 من فرق الفنون الشعبية الدولية والمحلية، حيث تم التنسيق مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل، باعتبار الحدثين ماراثونًا ثقافيًا وفنيًا سنويًا يساهم فى الترويج والتسويق السياحى لأسوان، بالإضافة إلى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على مواطنى أسوان، وأيضًا لضيوف عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وفى سياق متصل، عُقِد اجتماع تنسيقى، برئاسة حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وبحضور كافة الجهات المعنية؛ للعمل على تهيئة الأجواء وتوفير مختلف الإمكانيات المتاحة لإنجاح فعاليات مهرجان تعامد الشمس، إذ تم توزيع أدوار العمل والمهام والتكليفات على هذه الجهات، مع الاستمرار فى أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة فى مواقع عروض الفرق الفنية المشاركة فى المهرجان، وكذلك متابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمدينة أبو سمبل السياحية، بجانب التشديد على الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات ونقاط الإسعاف والحماية المدنية.

من جانبه، كشف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان هشام عطوة، أن الاحتفال بمهرجان أسوان التاسع للثقافة والفنون سيتضمن تقديم عرض للمراكب الشراعية ومراكب المحركات على صفحة نهر النيل الخالد وسط مشاركة دولية ومحلية لكافة فرق الفنون الشعبية بإجمالى 18 فرقة تضم نحو 400 فنان وفنانة.

وأشار إلى أن الفرق الفنية، منها 7 فرق أجنبية من دول بنجلاديش وفلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك، بجانب 11 فرقة مصرية هى فرق أسوان وتوشكى وبورسعيد وسوهاج وقنا ومرسى مطروح والحرية وسوهاج والمنيا والشرقية والعريش.