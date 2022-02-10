لجان مرور وتفتيش على المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر

جدة - نرمين السيد - أوفدت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، مجموعة من اللجان للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والإسكندرية.





يأتى ذلك استكمالا للحملات التفتيشية الدورية التى تقوم بها الوزارة فى إطار دورها الرقابى على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المختلفة، وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحى المصرى والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة به.

وأشار عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن هذه اللجان قامت خلال المرور بمتابعة المستوى السياحى ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية بتلك المنشآت وجودة الخدمات المقدمة بها، بجانب التأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح محمد عامر مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة أن هذه اللجان قامت بالمرور على 81 منشأة فندقية بمحافظة الأقصر من بينهم 62 فندقا عائما و19 فندقا ثابتا، بالإضافة إلى 40 منشأة فندقية فى محافظة جنوب سيناء، و113 منشأة فندقية بمحافظة البحر الأحمر، و43 منشأة أخرى بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف محمد عامر أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالغلق الإدارى لعدد 21 منشأة فندقية من هذه المنشآت نتيجة عدم التزامها بالإشتراطات الصحية المقررة، بالإضافة إلى غلق 42 منشأة فندقية بتلك المحافظات لعدم تطبيقهم للاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

وجرى منح هذه المنشآت المهلة المناسبة لتلافى هذه الملاحظات وسوف يتم متابعتهم والمرور عليهم لاحقا للتأكد من تلافيهم لهذه الملاحظات وإعادة تشغيلهم بعد توفيق أوضاعهم.