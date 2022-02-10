عاجل- مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات لوكسمبورج بعد توقف لسنوات «صور»

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جدة - نرمين السيد - واستقبلت سلطات مطار الأقصر الدولى، الطائرة بتقليد رش المياه، كما قام فريق العلاقات العامة والإعلام بالمطار باستقبال الركاب والترحيب بهم والعمل على تسهيل إجراءات الوصول، مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة.
وتعد مدينة الأقصر من أكثر الأماكن وجهة للسياح حاليًا للاستمتاع بطقسها المشمس الدافئ، والترحاب الذين يلاقوه فور وصولهم المطار حتى عودتهم إلى بلادهم ليختبروا تجربة لا مثيل لها فى العالم كله.
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