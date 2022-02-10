والمعرض المقام بالتعاون ما بين صندوق تحيا مصر ووزارة الشباب والرياضة يأتى فى إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة فى قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.
وتتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم ، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض ، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.
ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية مثل "الاكسسوارات، الملابس اليدوية، الكروشيه، منتجات الجلود، السجاد اليدوى، التحف والهدايا، خيوط المكرمية، مشغولات الخرز، المنتجات الخشبية"، وغيرها من المنتجات الاخرى اليدوية والتراثية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض المنتجات الشبابية بالجزيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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