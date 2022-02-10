/678696/بالأسود-دنيا-سمير-غانم-تتألق-في-أحدث-جلسة-تصوير

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها بصور من جلسة تصوير جديدة لها، وهي بإطلالة جريئة ومختلفة باللون الأسود، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

دوت الخليج يرصد صورًا جديدة لدنيا سامير غانم

دينا سمير غانم في جلسة تصوير جديدة

نشرت دنيا سمير غانم منذ قليلة صورة جديدة لها من جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرًا، وهي ترتدي جاكت وتنورة تُل سوداء، وحزاء ضخم بنفس اللون، وتزينهما بقفازات شفافة عليها شفايف حمراء، وأستكملت الإطلالة بشعر ومكياج غاية في البساطة.

واستضاف أحد الفناضق الكبيرة المطلة على نهر النيل، دنيا سمير غانم أثناء خضوعها لجلسة التصوير الخاصة بها، التي أحدثت ضجة كبيرة بين متابعي دنيا، وجعلتهم ينهالون عليها بالتعليقات التي تعبر عن مدى جمالها وحبهم الشديد لها، فقالت إحداهم:" تجننى ماشاءالله"، ومنهم من علق باللغة الإنجليزية بما معناه:"أجمل البنات".

تعليقات النجوم على صورة الأمس

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها على حسابها الرسمي على الإنستجرام بالأمس، من نفس جلسة التصوير، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية بما معنا:"شكرًا للفريق الرائع"، وعلق على هذه الصورة عدد من المشاهير المتابعين لحساب دنيا، فقالت ليلى أحمد زاهر:"قمرة"، وكتبت شيماء سيف:"أيوه بقى يا دودي ماشاء الله"،وكتبت لها المغنية الشعبية أمينة وقالت:" يا روح الروح"، أما الفنانة رانيا يوسف فأكتفت بالقلوب الحمراء كتعبير عن حبها الشديد لدينا وإعجابها بإطلالتها القوية.

تعليقات الجمهور

وشارك بعد ذلك عدد من جمهور الفنانة دنيا سمير غانم بتعليقاتهم التي تدل على حبهم لها، وإعجابهم الشديد بإطلالتها السوداء، كما مزالوا يعبرون عن فرحتهم بخروجها للأضواء وحياتها العادية بعد وفاة النجمان سمير غانم ودلال عبد العزيز والداها، فكتب أحد المتابعين:" يا روحي علي الطله القمر اوي دي ربنا يجعل ايامك كلها فرح وسعاده يا روح قلبي ماشاء الله عليكي يا روح قلبي منورة الدنيا كلها يا دودي يا قلبي.. انتي اميرتي وحبيبتي الجميلة اللي منورة حياتي بجمالك ورقتك الجميلة قمراية واحلي من القمر والله العظيم ربنا يحميكي يا روح قلبي ماشاء الله عليكي يا دودي يا قلبي"، كما صاحب التعليق عدد من القلوب الحمراء.