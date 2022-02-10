/678700/محمد-علي-خير-يعلن-توقف-برنامجه-المصري-أفندي-لهذا-السبب

دوت الخليج يرصد سبب توقف برنامج «المصري أفندي» للإعلامي محمد علي خير.

تعرض محمد على خير لأزمة صحية

وكشف خير عن سبب توقف برنامجه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "راحة إجبارية بأمر الطبيب تمنعنا عن الظهور على الشاشة هذا الأسبوع، وتعاود الظهور مجددًا الخميس القادم بإذن الله ببرنامجكم المصري أفندي".

محمد علي خير يغادر «القاهرة والناس»

وكان محمد علي خير أعلن قبل ذلك عن مغادرته قناة «القاهرة والناس» التي قدم عليها «المصري أفندي» لمدة 4 سنوات، مؤكدًا عبر حسابه بموقع فيسبوك يوم 18 نوفمبر الماضي: "لأن لكل رحلة نهاية فقد انتهت رحلتي الإعلامية عبر شاشة القاهرة والناس المحترمة وسوف يتوقف البرنامج خلال الأيام القليلة القامة".

وتابع قائلا: "سأفتقد بلا شك لقاءكم اليومي لكن لعلي القاكم قريبًا إن شاء الله، واسمحوا لي هنا أن أوجه تحية امتنان وتقدير لطارق نور بأن أتاح لي فرصة الإطلال على حضراتكم عبر شاشة القاهرة والناس طوال سنوات أربع من خلال برنامج المصري أفندي قدمت خلالها ما استطعت من مادة إعلامية تلقي احترامكم وتقدر عقولكم وتصب في مصلحة الوطن والمواطن".

واختتم بيانه قائلا: "ماقدمته هو مجرد اجتهاد فإن أحسنت فبفضلكم وإن قصرت فالتمسوا لنا العذر، تمنياتي الطيبة لقناة القاهرة والناس وللأصدقاء الأعزاء أحمد سعيد، وميلاد أبي رعد بالتوفيق، طابت ليلتكم".

محمد علي خير يعود من جديد

ولكنه أعلن عودة برنامجه "المصري أفندي"، عبر شاشة قناة المحور، في الثامنة من مساء.

وأوضح خير، عبر صفحته على فيسبوك، أن البرنامج سيذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.