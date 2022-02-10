انتظام سداسي الزمالك الدولي في تدريبات الفريق استعداداً لبترو أتليتيكو بإفريقيا

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خاض نادي الزمالك تدريبه اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد التدريب مشاركة السداسي محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد ” زيزو”، بعد الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني عقب العودة من صفوف المنتخب الوطني ، بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت أخيرا في الكاميرون.

ختام استعدادات الزمالك للقاء بترو أتليتيكو

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأخير غدا في السادسة مساءً، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء المرتقب.

ويلتقي الزمالك مع بطل أنجولا في السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم برفقته كلا من: بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.

5 آلاف مشجع في مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وطالب رئيس النادي الجماهير بأن تؤازر الفريق في مباراة بطل أنجولا في ظل أهمية اللقاء، كما طالبهم بمساندة فريق السلة غدا في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في لقاء يجمع بين الفريقين في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2021/2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في الساعة السادسة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد القاهرة الدولي.

مرتضى منصور عن هشام نصر

وأكد مرتضى في المؤتمر الصحفي الخاص به وقائمته لعرض إجراءات انتخابات الزمالك، على ما ورد من هشام نصر في المصري اليوم.

وقال: "ممدوح عباس رجع الزمالك 10 سنين لورة".

وأضاف: "أحمد سليمان وممدوح عباس بيسجلوا لبعض المكالمات، وجاين يتفردو عليا".

واختتم: "ممدوح عباس غلط في وزير الرياضة وقاله يا "بهلاوان" هودا مين حاميه ؟ ".