وأكد رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود ذكى، أن القافلة تأتى استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية فى ظل وباء فيروس كورونا المستجد، وخدمة القرى الأكثر احتياجًا استكمالاً لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ووجه رئيس جامعة طنطا، باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.
بدوره، قال القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حمدى شعبان، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان إلى 1425 مواطنًا من أهالى القرية، كما تم تحويل 44 حالة لاستكمال العلاج فى مستشفيات الجامعة فى تخصصات العظام والباطنة والقلب والمخ والأعصاب والأطفال.
وأضاف شعبان أن القافلة الشاملة ضمت كذلك قافلة زراعية بمشاركة وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع الدكتور شريف جبر، وقافلة بيطرية، وأخرى توعوية بمشاركة كلية التمريض والتربية الرياضية.
وأشاد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد الشبينى، بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة من أبناء القرية، موضحًا أن القافلة ضمت 14 تخصصًا لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء بالمجان للمرضى فى تخصصات الباطنية والجراحة العامة والقلب والصدر والأنف والأذن والمسالك والعظام والأورام والمخ والأعصاب والنفسية والعصبية والنساء والتوليد والجلدية والرمد والأسنان والأطفال.
وأضاف الشبينى أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن «حياة كريمة» .. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية شاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.