ضمن «حياة كريمة» .. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية شاملة

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية السنادية فى مركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجانى للأسر المستحقة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، واستفاد منها 1469 مواطنًا.





وأكد رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود ذكى، أن القافلة تأتى استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية فى ظل وباء فيروس كورونا المستجد، وخدمة القرى الأكثر احتياجًا استكمالاً لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه رئيس جامعة طنطا، باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

بدوره، قال القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حمدى شعبان، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان إلى 1425 مواطنًا من أهالى القرية، كما تم تحويل 44 حالة لاستكمال العلاج فى مستشفيات الجامعة فى تخصصات العظام والباطنة والقلب والمخ والأعصاب والأطفال.

وأضاف شعبان أن القافلة الشاملة ضمت كذلك قافلة زراعية بمشاركة وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع الدكتور شريف جبر، وقافلة بيطرية، وأخرى توعوية بمشاركة كلية التمريض والتربية الرياضية.

وأشاد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد الشبينى، بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة من أبناء القرية، موضحًا أن القافلة ضمت 14 تخصصًا لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء بالمجان للمرضى فى تخصصات الباطنية والجراحة العامة والقلب والصدر والأنف والأذن والمسالك والعظام والأورام والمخ والأعصاب والنفسية والعصبية والنساء والتوليد والجلدية والرمد والأسنان والأطفال.

وأضاف الشبينى أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.