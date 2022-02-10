مدبولى يترأس الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الانعقاد الدورى لاجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، الذى يأتى تأسيسه فى وقت مهم للغاية؛ إذ تسعى الحكومة بكل قوة لاستكمال ما بدأته من مشروعات تستهدف بناء اقتصاد راسخ فى ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة نتيجة تداعيات جائحة "كورونا" المستمرة.
وركز الاجتماع على مناقشة المستهدفات الحكومية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، وفى هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن وزارة المالية تعاملت بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادى بالتوازى مع الحفاظ على مسار الضبط المالى.
وساهمت هذه الجهود فى تحجيم الزيادة فى نسبة المديونية للناتج المحلى لتصل إلى 91.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2021 مقارنة بـ 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2017، مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 82.5% من الناتج مع نهاية يونيه 2026.
وتم التطرق إلى استمرار تحقيق فائض أولى بنحو 2% سنويا من الناتج المحلى الاجمالى، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية.
وخلال ذلك، تم التأكيد على العمل على سرعة المسار النزولى للدين خلال الفترة المقبلة.
كما تم التطرق إلى أن زيادة الصادرات المصرية هى أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة.
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