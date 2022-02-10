/678707/بهدف-مروان-حمدي-سموحة-يضرب-البنك-الأهلي-بثنائية-بالدوري-المصري

انتهت أحداث مباراة البنك الأهلي وسموحة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح أحمد رمضان بيكهام سجل التهديف في المباراة، لصالح فريقه سموحة، ويعطيها الأفضلية في البداية، في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر اللقاء.

رد ناصر مانسي بهدف التعادل لصالح البنك الأهلي في الدقيقة السادسة والسبعون، من عمر اللقاء، ليرد مروان حمدي بهدف الفوز والتقدم في المباراة لسموحة للمرة الثانية، وينتيهي اللقاء بهدفين مقابل هدف للفريق السكندري.

تلقى موسى دياوارا بطاقة حمراء مباشرة في المباراة في الدقيقة التسعين من عمر اللقاء، ليحل حكم اللقاء ويشهر الثانية في وجه لاعب سموحة أحمد رمضان بيكهان في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع.

موقف الفريقين في الدوري:

بهذا الفوز رفع سموحة رصيده للنقطة الـ 15، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الحادية عشر، في المركز الثامن.

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة سموحة

في حراسة المرمي: أحمد السعدني.

في خط الدفاع:محمد دبش – أحمد ياسين – عاصم صلاح – أسامة إبراهيم

في خط الوسط: أحمد سعيد- محمود السيد –محمد بسيوني – أسامة فيصل.

في خط الهجوم: محمد هلال – فادي فريد.

تشكيل سموحة أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام - خالد محمد عبد الفتاح - رجب نبيل - محمد شكري

خط الوسط: محمد متولي كناريا - محمود عبد الحليم - محمد عبد العاطي - صديق كالابا

خط الهجوم: مروان حمدي - عبد الكبير الوادي

يستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة امام نظيرة سموحة، والتي يوم الثلاثاء 15 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.