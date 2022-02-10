واقعة غريبة بعد تعيين كليمينت توربان حكماً لمباراة الأهلي والهلال بكأس العالم

/678718/واقعة-غريبة-بعد-تعيين-كليمينت-توربان-حكما-لمباراة-الأهلي-والهلال بكأس-العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تعيين الحكم الفرنسي كليمينت توربان، لمباراة الأهلي أمام الهلال السعودي، بلقاء تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوجد واقعة غريبة، حيث قام الحكم بتحكيم مبارتين الأهلي السابقين، وكان حكم المباراة الأول خلال لقاء بالميراس، بينما جاء كحكم لتقنية الفيديو، بلقاء القلعة الحمراء أمام مونتيري.

بينما قام بتحكيم مباراة للهلال في الدوري السعودي، كانت أمام أهلي جدة، وحسب حينها 3 ركلات جزاء خلال المباراة وانتهت باتعالدل 1/1، بالجولة الـ14 بالدوري السعودي للمحترفين، كما أثار الجدل في العديد من المباريات التي قام بتحكيمها.

وأبرز لقطاته كانت بمباراة أهلي جدة مع الهلال، عندما لم يحتسب ركلة جزاء واضحة على جوميز لاعب الهلال السابق المنتقل إلى جالاتا سراي التركي، ورفض الإستعانة إلى لقطات الفيديو.

ويسعي النادي الأهلي في تحقيق الفوز بالميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث من نظيرة الهلال السعودي.

تشيلسي يسرق بطاقة التأهل من الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية 2022

انتهت أحداث المباراة بين تشيلسي والهلال السعودي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق البلوز، في لقاء جمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.

ظهر بطل قارة آسيا أمام بطل قارة أوروبا بكل قوة، ليضع بطل القارة العجوز في موقف صعب، ليلعب معه الحظ في خطأ دفاعي يعطي له الأفضلية في نتيجة المباراة.

سجل البلجيكي روميرو لوكاكو هدف الشوط الأول الوحيد، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال دربكة في دفاعات الهلال السعودي، من كرة عرضية وتصل للوكاكو ويسكنها الشباك من داخل الستة ياردة في منطقة جزاء الفريق السعودي.

بهذا الفوزي يضرب الهلال السعودي موعد مع الأهلي المصري، على تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية، فيما يلتقي تشيلسي مع بالميراس البرازيلي، في نهائي البطولة، والتي تنطلق في السبت المقبل، وتحتضن منافسات كأس العالم للأندية 2022 الأراضي العربية الإماراتية.

ويغيب توماس توخيل عن المباراة لإصابته بـ فيروس كورونا، ويستمر الرسم التكتيتي للبلوز كما هو حتى في غياب الألماني توماس.

عبدالحفيظ: نسعى للفوز بالبرونزية في مواجهة الهلال السعودي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

وقال عبدالحفيظ : تابعنا مباراة الهلال وتشيلسي أمس، وبالتأكيد ستكون مباراتنا صعبة أمام الهلال".

وواصل:" أثف في لاعبي الاهلي وقدراهم علي تخطي الهلال السعودي وتقديم عرض يليق بهم وبالقلعة الحمراء، وتحقيق الفوز لإسعاد جماهير النادي التي تؤازرهم في كل مكان.