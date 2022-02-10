«نور حياة» تستقبل 500 مواطن فى اليوم الأول بقرية الملاحة بكفرالشيخ

جدة - نرمين السيد - نظم صندوق "تحيا مصر"، اليوم الخميس، قافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة"، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار وذلك فى قرية الملاحة بمركز سيدى سالم بالمحافظة، برعاية جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.





وقال منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة محمد مطاوع، فى تصريحات صحفية اليوم، إن قافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار أقيمت بقرية الملاحة بمركز سيدى سالم، تحت إدارة وتنظيم صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع جمعية الأورمان، والتى استفاد منها 500 مواطن، من خلال الكشف والعلاج والنظارات داخل القافلة بالمجان وكذلك العمليات مجانا، وسيتم استئناف أعمال القافلة غدا، بداية من التاسعة صباحا بالوحدة المحلية لقرية الملاحة.

من جانبه، قال المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر" تامر عبد الفتاح إن قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" ساعدت على الكشف المبكر عن مسببات ضعف الإبصار لدى تلاميذ المدارس الابتدائية، كما دعمت الخدمة الطبية المقدمة لغير القادرين فى تخصص الرمد وعلاج المياه البيضاء، وهو اتجاه عالمى لمكافحة هذه المسببات وإعادة الأمل لمرضى العيون.

وأضاف أن القافلة الواحدة تستقبل ألف مواطن خلال يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتوفر كشف الضغط والسكر، باعتبارهما إحدى مسببات ضعف وفقدان الإبصار، كما يتم كشف الرمد باستخدام أحدث الأجهزة التى تم توفيرها خصيصا للمبادرة.

ووفّرت المبادرة العلاج لنحو 137 ألفا و333 مريضًا، وأجرت 29 ألفا، و285عملية جراحية، فضلًا عن تسليم 265 ألف نظارة طبية مجانًا.

وأوضح أن قوافل المبادرة تقدم خدماتها الطبية فى 21 محافظة هى: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح، وجنوب سيناء، وأسوان.

وأكد أن خدمات المبادرة يتم تقديمها فى إطار التكامل مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وتوفير خدمات فى مختلف المجالات لمواطنى قرى ونجوع الجمهورية، حيث ينفذ الصندوق مبادرة "نور حياة".

من جانبها، تشارك وزارة الداخلية من خلال تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبى والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة.