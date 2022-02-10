الأمم المتحدة للمرأة تطلق المرحلة الثالثة من برنامج دعم رائدات الأعمال بمصر

جدة - نرمين السيد - ويعد هذا البرنامج ثمرة للتعاون والشراكة القوية التى بدأت منذ عام 2017 لدعم تمكين المرأة فى مصر وتعزيز التنوع والشمول.

ومن خلال هذه الشراكة، تهدف هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر وشركة "بروكتر آند جامبل" إلى تزويد رائدات الأعمال فى المناطق الريفية والحضرية بالمهارات والدعم الازم لإدماجهن بنجاح فى سلاسل التوزيع لعدة شركات من ضمنها شركة بروكتر أند جامبل كموردات وموزعات.

وتعد هذه الشراكة جزءا من مبادرة عالمية أوسع يتم تنفيذها بشكل متزامن فى دول عديدة تتضمن مصر وباكستان وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويركز عمل هذا البرنامج فى مصر، دعما للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، على إنشاء مجموعة من الشركات المملوكة للنساء والتى يمكن دمجها فى سلسلة التوريد وقنوات التوزيع الخاصة بشركة بروكتر آند جامبل وكذلك الشركات الأخرى، وذلك لضمان الشمولية والمساواة.

ويستهدف العمل، تدريب النساء على تطوير الأعمال والتسويق وتقنيات البيع (بما فى ذلك البيع الشخصى) والإدارة المالية وتوفير المهارات الشخصية للنساء - لا سيما فى ريف صعيد مصر.

ومن بين النتائج الرئيسية التى حققها البرنامج على مرحلتين متتاليتين: إدماج السيدات فى سلاسل التوريد لـ 57 شركة مملوكة للنساء فى مختلف المجالات لإنشاء شبكة قاعدة للموردين لشركة بروكتر آند جامبل مما أسفر عن تسجيل عشرة من هذه الشركات الآن كبائعات رسميات فى قاعدة بيانات موردى شركة بروكتر آند جامبل.

كما دعم البرنامج 300 امرأة ريفية فى محافظتى بنى سويف والمنيا من خلال تعزيز مهاراتهن فى ريادة الأعمال والتسويق، ومساعدة النساء على الوصول إلى أكثر من 713 ألف مشتر محتمل فى 341 قرية. وقد دعم البرنامج النساء فى مجال البيع والتوريد بالتجزئة؛ مما أدى إلى إنشاء 11 شركة مملوكة من قبل النساء من خلال اتفاقية تعاقدية آمنة لتوفير رأس مال أولى بشكل جماعى لبعضها البعض بقيمة 375،760 جنيها مصريا. بناء على الدعم المقدم لرائدات الأعمال، يسعى البرنامج إلى تعزيز التواصل والشراكة بين بعض المستفيدات ومركز تنمية المهارات التابع للمجلس القومى للمرأة لتوفير المزيد من الدعم.

بدورها، قالت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر "بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، فقد ساعدتنا شراكتنا الوثيقة مع شركة بروكتر آند جامبل على مر السنين فى دعم النساء اللواتى لديهن قدرات ريادية كبيرة فى المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. ستساعدنا المرحلة الثالثة فى دعم المزيد من النساء فى محافظتى بنى سويف والمنيا، والاستفادة من فرص أكبر أثناء البناء على العمل والجهد المبذول حتى الآن.

وأضافت "لقد أثبت النهج المتبع فى زيادة تنوع الموردات / الموزعات نجاحه للجانبين، حيث إنه يضمن وصولا أكبر إلى المنتجات والخدمات عالية الجودة لشركات مثل بروكتر آند جامبل، وزيادة فرص الدخل للشركات المملوكة للنساء المشاركة فى البرنامج".

وخلال حفل إطلاق المرحلة الثالثة، أكد حسام ناصف، مدير تسويق فى بروكتر آند جامبل مصر، على الشراكة القوية، وأعلن عن طموحاته الكبير للمرحلة الثالثة، وصرح قائلا: "فى بروكتر آند جامبل، نؤمن بشدة بأهمية تحقيق المساواة والشمولية، ونبنى شراكات قوية لتمكين المرأة ودعمها. نحن فخورون بالنتائج التى حققها برنامجنا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر ويسعدنا العمل معا فى المرحلة الثالثة. نحن نتطلع لمساعدة 30 امرأة أخرى لدمج سلسلة القيمة لشركة فى بروكتر آند جامبل بطريقة أعمال متكاملة وإحداث تغيير حقيقى فى حياتهن".

ويتم تنفيذ البرنامج العالمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركة بروكتر آند جامبل فى مصر بدعم من شركة بروكتر آند جامبل والذى بدأ منذ ديسمبر 2017 وحتى يونيو 2022. ويتم تنفيذ هذا البرنامج فى إطار جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر حول ملف التمكين الاقتصادى للمرأة والذى يتم تنفيذه بالشراكة مع الحكومة المصرية والهيئات التنظيمية الوطنية، وبالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.