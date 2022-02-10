سفير مصر لدى كندا يبحث أطر التعاون مع مقاطعة كيبيك

جدة - نرمين السيد - التقى سفير مصر لدى كندا، أحمد أبوزيد، اليوم الخميس، مع قيادات قطاع إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة خارجية مقاطعة كيبيك، فى إطار جهود التواصل مع مختلف المقاطعات الكندية، لاستشراف مجالات التعاون الاقتصادى والأكاديمى والثقافى وتعزيز الاستثمارات الكندية مع مصر.





وتعتبر مقاطعة كيبيك الأكبر من حيث المساحة فى كندا، وتستحوذ على ما يقرب من 21% من حجم التجارة بين مصر وكندا، وتعد موطنا لثلث أعضاء الجالية المصرية.

وقال السفير المصرى - فى تصريح عقب اللقاء - إن اللقاء شهد حوارا مطولا حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ومقاطعة كيبيك، لاسيما فى المجالات التى تحظى فيها المقاطعة بميزة تنافسية عالية، مثل الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ومشروعات الاقتصاد الأخضر والتعليم.

وأضاف السفير أبو زيد، أنه استعرض - خلال اللقاء - التطورات التى تشهدها مصر فى كافة مجالات الإنتاج والخدمات والنمو الاقتصادى رغم ظروف جائحة كورونا، وبشهادة المنظمات ومؤسسات التصنيف الدولية، وما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الضخمة وغيرها، مقترحا تنظيم فعاليات وزيارات لرجال الأعمال والمسئولين من الجانبين لتنشيط التعاون الاستثمارى والاقتصادى، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال البيئة على ضوء رئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

كما ناقش السفير المصرى، التطور الذى يشهده قطاع التعليم فى مصر، وخطط التوسع فى التعاون الأكاديمى والبحثى مع كبرى الجامعات الأجنبية، مقترحا وضع خطة عمل مشتركة تسهم فى زيادة أعداد المنح المقدمة للطلبة المصريين فى جامعات المقاطعة التى تأتى فى مقدمة الجامعات العالمية من حيث التصنيف العلمى والأكاديمى، والتوسع فى التعاون البحثى والأكاديمى بين الجانبين.

وحرص المسؤول الكندى - فى نهاية اللقاء - على توجيه الدعوة لسفير مصر لزيارة مقاطعة كيبيك خلال الفترة القادمة، للوقوف على فرص التعاون القائمة، وزيارة عدد من المشروعات وعقد لقاءات مع رئيس وزراء المقاطعة وعدد من الوزراء وممثلى القطاع الخاص، فضلا عن زيارة البرلمان والالتقاء بنوابه.