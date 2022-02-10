وزارة الكهرباء تعلن تعريفة شحن السيارات الكهربائية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، طبقا للقرار الوزاري رقم 14 لسنة 2022 أسعار بيع الشحن الكهربائي .. وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه بعد الاطلاع على قانون رقـم ٨٧ لـسنة ٢٠١٥ .. ولائحته التنفيذية؛ وشمل القرار 3 مواد كانت كالآتي:

ماده 1 : تحديد أسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية كما يلي ..

- أولاً – بالنسبة لمحطات شحن الأتوبيسات الكهربائية :

- ۱۰۰ قرش ك و س ، في حالة تغنية محطة الشحن على الجهد المتوسط .

- ۱۳۱,۳ قرش لك .و س، في حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المنخفض .

ثانيا – بالنسبة للشحن المنزلي لسيارات الركوب :

ذات السعر المحدد للاستهلاك المنزلي بقرار وزير الكهرباء والطاقـة رقم ۱۰۰ لسنه ۲۰۲۰

ثالثا – بالنسبة لمحطات الشحن التجاري السيارات الركوب :

حال تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المتوسـط ذات السعر المحدد لباقي المشتركين على الجهد المتوسط بقرار وزيـر الكبريـاء والطاقـة المتجددة رقم ۱۰۰ لسنه ۲۰۲۰

وايضا في حال تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المنخفض :

۱- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة ٢٣ ك وات للشاحن فـي الأماكن التي يعني فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام المكان بأي شكل من الأشكال .

مقابل تقديم الخدمة (قرش / ك.وس) 47.7

تعريفة الشحن للمركبات (قرش / ك.وس) 169

سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع (قرش / ك.وس) 121.3

۲- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة ٢٣ ك وات للشاحن فـي الأماكن فيها شركة الشحن يدفع مقابل استخدام المكان بأي شكل من الأشكال .

سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع

(قرش / ك وس)121.3

مقابل تقديم الخدمة 67.7

تعريفة الشحن للمركبات (قرش / ك.وس) 189

۳- تعريفة الشحن بالتيار المستمر بقدرة حتى ٥٠ ك وات

سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع ك.و.س 121.3

مقابل تقديم الخدمة" (قرش ك.وس) 235.7

تعريفة الشحن للمركبات (قرش / ك.وس) 375



(*) يشمل مقابل الخدمة أعلاه إيجار الأرض المقام عليها محطة الشحن .

مادة ٢ - تسرى الأسعار محل المادة (1) من ، القرار لمدة عام مـن تـاريخ العمل به

مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الموقـع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، ويعمـل بـه مـن اليـوم.