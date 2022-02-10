منة فضالي: «كنت هتبنى طفل بعد ما أمه رمته لكنه مات»

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كشفت الفنانة منة فضالي عن تفاصيل تبنيها طفل بعد أن استغنت عنه والدته فور ولادته وألقت به في الشارع دون أن يرف له جفن عين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تبني الفنانة منة فضالي لطفل رضيع.

منة فضالي تعلن عن نيتها لتبني طفل رضيع

شاركت فضالي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة الطفل، وعلقت عليها ساردة تفاصيل الحكاية قائلة: "الولد ده اتولد من ٥ أيام، أمه خلفته في مستشفي في الفيوم وقالتلهم انا مش عاوزاه ارموه في الشارع.. الممرضه صعب عليها خدته تربيه جوزها قالها تبقي طالق مني لو الولد ده فضل في البيت، راحت مرجعاه المستشفي تاني.. واحده تانيه بتشتغل معايا في البيت اختها اخدته تربيه سافرت الفيوم واخذت الولد وودته لدكتور طلع عنده الصفره".

وفاة الطفل بعد اتخاذ منة فضالي إجراءات التبني

وتابعت: "بتقولي النهارده قولتلها هاتيه انا هتبناه لاني نفسي يبقي عندي طفل، من شويه بتكلم اختها قالتلها الولد مات بعد ما ابتديت اخد اجراءات التبني.. مش قادره اوصفلكم حالتي حقيقي ولا اوصف كرهي للست اللي خلفت حته لحمه ورمتها وراحت تشوف نفسها، جالها قلب ازاي ترمي ضناها مهما كانت ظروفها ابنها ضناها ازاي في امهات ب القذاره دي".

وأردفت: "بس يعلم ربنا اني كنت هخليه احسن حد في الدنيا مش الام اللي بتخلف الام اللي بتربي، انا بكتب البوست ده لاني فعلا موجوعه من قلبي وكنت فرحانه اني حاخد الولد بس ربنا مش رايد.. ربنا يرحمك برحمته وحسبي الله ونعمه الوكيل في الست دي ربنا ينتقم منها اشد انتقام".

منة فضالي تهاجم والدة الطفل

واختتمت حديثها مهاجمة والدة الطفل: "احنا الحيوان بيصعب علينا ما بلكم طفل ملوش أي ذنب غير ان واحده معندهاش قلب ولا ضمير ترمي ابنها”.

على الصعيد الآخر، أعلنت الفنانة منة فضالي تعافيها من فيروس كورونا المستجد (Covid _ 19) بعد مرور أسبوعين على إصابتها، محذرة جمهورها من خطورة الإصابة بالفيروس.

تعافي منة فضالي من كورونا

كتبت فضالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: " الحمدلله بقيت negative.. ١٤يوم في البيت كورونا منهم أسبوع بموت، بجد الحمدلله.. خلو بالكم مرض وتعب صعب".

منة فضالي: «وصلنا لمرحلة إن الفنان بياكل حق الناس الغلابة»

على الصعيد الآخر، أعربت الفنانة المصرية منة فضالي من موقف مسيء لمخرج مغربي يدعى صفاء عيدي بعد امتناعه عن إعطاء صناع فيلمه الجديد والتي وصفتهم بـ “الغلابة”، مستحقاتهم المالية، مناشدة النقابة بضرورة التواصل معهم وإعطائهم حقوقهم.

قالت منة فضالي خلال فيديو بث مباشر بموقع “فيسبوك”: “المخرج صفاء عيدي والمنتج حاتم فاروق أجرو بلطجية في موقع التصوير بعد ما غير الكاست وفريق عمل فيلهم بالكامل، وأي حد بيطالب بحقوقه المالية بيحبسوه وبيضربوه”. وتاعبت: “وصولنا لمرحلة اننا بناكل فلوس الغلابة، بقينا نبلطج على الصغيرين، عامل راح يطلب فلوسه من صفاء عيدي حبسوه في الأوضة ودخلوا عليه بطلجية”.

وأضاقت مناشدة المسؤلين بمساندة العمال البسطاء الذين شاركو صفاء عيدي في الفيلم، فقالت: “الناس الغلابة راحت قدمت شكوى للنقابة بس معرفوش ياخدو حقهم بسبب ان فلوس الشكوى كتير، بطالب مسعد موسى بالتواصل مع الناس الغلابة عشان ياخدو حقوقهم عشان احنا حياتنا كلها معرضة للخطر بما فيهم هما”.