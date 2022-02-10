محافظ القاهرة يتفقد تطوير محور العروبة «صور»

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة محور العروبة بصلاح سالم، وذلك فى إطار جهود محافظة القاهرة لرفع كفاءة الميادين ومحيط المحاور المرورية للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة.





وأثنى المحافظ على جهود الورش الإنتاجية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتصميم وتصنيع مجموعة من المزهريات الديكورية ليتزين بها طول الطريق بمحور العروبة بصلاح سالم لإضافة لمسة جمالية بالمداخل الرئيسى للعاصمة. كما وجه بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الزراعات والشتلات المزروعة للمرحلة الثانية من تطوير طريق محور العروبة من شارع يوسف عباس إلى ميدان العباسية.

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