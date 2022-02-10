عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل: شبورة ورياح وصقيع فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة فى بيان لها، إلى أنه من المتوقع أيسود الأسبوع المقبل طقس مائل للبرودة نهارا على القاهـرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شـديـد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ويسود يوم الجمعة 11 فبراير 2022 شبورة مائية، من الساعة 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أوضحت الهيئة إمكانية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما يوم السبت 12 فبراير إلى الاثنين 14 فبراير 2022، فيتوقع أن تشهد هذه الفترة شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما الثلاثاء 15 فبراير 2022، فتتوقع الهيئة أن تسود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفى يوم الأربعاء 16 فبراير 2022، تسود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.