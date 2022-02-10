/678722/نجوم-فقدوا-أفراد-من-أسرهم-في-النصف-الأول-من-فبراير--أبرزهم-عمرو-مصطفى

فقد عدد من نجوم الوسط الفني منذ بداية فبراير الجاري، أفرادًا من أسرهم وأعزاء على قلوبهم، وآخرهم الملحن عمرو مصطفى الذي يستقبل العزاء الآن في والدته التي توفاها الله ليرحمها من عذاب المرض.

دوت الخليج يرصد النجوم الذين فقدوا أفراد من أسرهم منذ بداية فبراير عام 2022

عمرو مصطفى يودع والدته

يستقبل الملحن عمرو مصطفى اليوم 10 فبراير، العزاء في والدته التي توفاها الله يوم الثلاثاء الماضي، ليرحمها من الصراع مع المرض، وكان الشاعر أمير طعيمة هو من أعلن عن هذا الخبر من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قال:"خالص التعازي لصديقي ‪عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون”.

وكان طعيمة من أول المعزييين، والذي ساند عمرو مصطفى في استقبال العزاء في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، حيث حضر العزاء عدد من النجوم والمشاهير من بينهم الممثل هاني رمزي، كما حضر المخرج خالد جلال والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، كما قدم العزاء من خلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي من بينهم شرين، أصالة، إليسا ورامي صبري.

وفاة والدة الفنان حازم سمير

أعلن الفنان حازم سمير عن وفاة والدته بعد أن هزمها فيروس كورونا، في أول يوم في شهر فبراير الجاري، من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، وكتب:" والدتي في ذمه الله تعالى.. أسالكم الدعاء والفاتحه"، وتم تشييج جثمانها في مقابر البساتين في اليوم التالي من وفاتها وهو الأبعاء 2 فبراير.

ونشر حازم سميرفي ذات اليوم موعد العزاء من خلال خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وقال:" عزاء والدتي المغفور لها بإذن الله غدًا 3 فبراير بعد صلاة المغرب بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الأول".

وأستكمل قائلًا:" شكرًا لكل من قدم واجب العزاء وأعتذر لعدم قدرتي على الرد، شكر الله سعيكم.. عسى أن يتقبل الله الدعاء ويجعله في ميزان حسناتها وحسناتكم".

الموت يفجع سهير المرشدي وحنان مطاوع

كتبت الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، خبر وفاة خالتها الكاتبه زينب منتصر المرشدي، أخت الفنانة سهير المرشدي، وقالت:" رحيل اغلي الناس خالتي وامي الثانيه وصديقتي الاولي (ماما زيزي) زينب المرشدي منتصر،صاحبه فضل كبيير عليا وصاحبه مكانه خاصه في روحي،الله يرحمها ويصبر ماما،الي لقاء قريب حبيبتي في رعايه الرحمن الرحيم".

وصل جثمان الكاتبة زينب المرشدي إلى مطار القاهرة من العاصمة اليابانية طوكيو، يوم الأربعاء 2 فبراير، وتم دفنها في نفس اليوم في مقابر البساتين بعد وفاتها في اليابان بأسبوع كامل، وذلك بعد بكاء سهير المرشيدي في أحد برامج قناة صدى البلد لعدم قدرتها على استحضار جثمان شقيقتها من هناك، وتدخل وزيرة الهجرة نبيلة مكرم لاسترداد الجثمان.