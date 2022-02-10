ياسمين رئيس تتألق بالعرض الافتتاحي لمسرحية «ريا وسكينة»..«صور»

- 1/2
- 2/2
/678727/ياسمين-رئيس-تتألق-بالعرض-الافتتاحي-لمسرحية-ريا-وسكينةصور
شاركت الفنانة المتألقة ياسمين رئيس متابعيها عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صور من العرض الافتتاحي لمسرحيتها الجديدة باسم «أحفاد ريّا وسكينة».
دوت الخليج يرصد كواليس مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» للفنانة ياسمين رئيس.
مسرحية أحفاد ريا وسكينة
ولقد اُستنذفت جميع تذاكره، حيث قُدم عرضًا كامل العدد على مسرح بكر الشدي – البوليفارد، ومن المقرر أن تستمر المسرحية حتى يوم 12 فبراير المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
أبطال مسرحية أحفاد ريا وسكينة
وتخوض ياسمين رئيس أولى بطولتها المسرحية بمسرحية «أحفاد ريا وسكينة»، والعمل من بطولتها إلى جانب دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.
وتجسد ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد «ريّا وسكينة» شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تشهدها من قبل.
ياسمين رئيس تتألق في «قمر 14»
من جانبه، يُعرض لياسمين رئيس حاليًا فيلمها الجديد بعنوان «قمر 14» وهو من إخراج زوجها هادي الباجوري، وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها.
فيلم «قمر 14» بطولة نخبة من النجوم من بينهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.
و تنتظر الفنانة ياسمين رئيس طرح فيلمها «جارة القمر» قريبًا بدور العرض السينمائية المختلفة.
ياسمين رئيس في حفل Joy awards
هذا وقد شاركت النجمة المصرية ياسمين رئيس، بحفل توزيع جوائز Joy Awards، المقام بالمملكة العربية السعودية، في إطار فعاليات موسم الرياض، وفي حضور عدد نجوم العالم والعرب، وتعتبر تلك هي النسخة الثانية للحفل حيث حققت النسخة الأولى نجاحًا كبيرًا، بمشاركة العديد من نجوم العالم العربي.
وأشاد به عدد كبير من الإعلاميين، على رأسهم الإعلامي المصري عمرو أديب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين رئيس تتألق بالعرض الافتتاحي لمسرحية «ريا وسكينة»..«صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.