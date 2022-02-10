/678729/أبو-جبل-محمد-الشناوي-أخويا-وإن-شاء-الله-يرجع-بالسلامة

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، عن علاقته بمحمد الشناوي زميله في منتخب مصر وحارس الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو جبل خلال تصريحات تليفزيونية على قناة سي بي سي ببرنامج " معكم منى الشاذلي": " انا ومحمد الشناوي أخوات وزمايل، وإن شاء الله يرجع من إصابته بالسلامة وأتمنى له التوفيق".

وزاد: "لما قولت أني لا أريد أن أن ينهض الشناوي مجدداً كان هزار، لأن الشناوي قال بالفعل أنه يريد التبديل".

وأردف: " في مركزنا لما الحارس يقول أنه مش قادر واتصاب، ذلك هذا يعني أن الأمر انتهى، وأنه مش هيكمل".

وخسر منتخب مصر كأس أمم أفريقيا في المباراة النهائية أمام السنغال، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.

وقدم أبو جبل مستوى مميز مع منتخب مصر بعدما دخل بديلاً للشناوي في لقاء كوت ديفوار، وأستطاع أن يتصدى إلى 5 ركلات جزاء خلال مسيرته مع الفراعنة في كأس أمم أفريقيا.

مرتضى منصور يغرم أبو جبل

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على ظهور محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية".

وتواجد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك مع الإعلامي عمرو أديب، فور وصول بعثة المنتخب من الكاميرون، بعد مشاركتها في بطولة كأس أمم إفريقيا، وخسارة النهائي أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

وأكد مرتضى في المؤتمر الصحفي الخاص به وقائمته لعرض إجراءات انتخابات الزمالك، على تغريم محمد أبو جبل نصف مليون بعد تواجده مع عمرو أديب.

5 آلاف مشجع في مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وطالب رئيس النادي الجماهير بأن تؤازر الفريق في مباراة بطل أنجولا في ظل أهمية اللقاء، كما طالبهم بمساندة فريق السلة غدا في بطولة كأس العالم للأندية.