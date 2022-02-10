ختام فعاليات ملتقى دور الإعلام فى التعامل مع الأزمات

جاء ذلك بحضور الدكتور سامى عبد العزيز الخبير الإعلامى، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والعميد طارق محمدين والمستشار عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، وقيادات الإعلام الداخلى من مديرى مراكز النيل والإعلام بمحافظات الوجه البحرى والدلتا.
وخلال الملتقيان، تم إلقاء الضوء على جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لرفع الوعى المجتمعى وبناء ثقافة سليمة للحد من مخاطر الكوارث والاستفادة من جهود المتطوعين فى أعمال الإغاثة والإنقاذ والتوعية المجتمعية ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى هذا الصدد، وكذلك إبراز أهمية دور الإعلام وخاصة المحلى فى مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها والعمل على زيادة وعى المواطنين؛ وهو ما يمثل التحدى الأكبر فى مجال الحد من مخاطر الكوارث، كما تمت تنمية مهارات التعامل الإعلامى مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، للحد من مخاطر الكوارث.
جدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، قد افتتحت الملتقيين التدريبيين، يوم الأحد الماضى، بحضور محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتورة إلسا ستوت المكتب الإقليمى بمنظمة اليونسكو.
وأكدت عازر أهمية الاستعداد الجيد لإدارة الأزمات، مشيرة إلى أن المحافظة حريصة على تنفيذ العديد من نماذج المحاكاة والسيناريوهات المحتملة للأزمات بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك للوقوف على مدى جاهزية الجهات المختلفة فى حالة حدوث الأزمات.
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