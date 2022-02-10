أبو جبل: زجاجة التعليمات فكرة الحضرى ورفضت الخروج أمام المغرب حرصا على صبحى

كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، كواليس خطة زجاجة الانتصار التي كشف عنها الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب، وذلك قبل تصديه لركلات الجزاء في الأدوار الإقصائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أبو جبل في تصريحات لبرنامج "معكم منى الشاذلي": "الحضري مشكلة وهو صاحب فكرة زجاجة التعليمات، وميندي حارس السنغال كان معه زجاجة مثلها، لم أتردد لحظة في رفض الخروج من مباراة المغرب وأعتذر لدكتور أبو العلا عن طريقة رفضي للخروج، ولكن كنت لا أريد أن أضع عبئا على محمد صبحي لأنه ما زال صغيراً، وقلت للجهاز الفني والله مش خارج".

وأضاف جاباسكي: "أشكر الجهاز الطبي للمنتخب لأنهم عملوا المستحيل ومكانوش بيناموا، من زمان لدي قوة تحمل كبيرة لأني مريت بمواقف صعبة كثيرة، وكان من المستحيل أن أضيع فرصة التواجد مع المنتخب لأني مصاب وليست هذه الإصابة التي تمنعني من التواجد مع المنتخب".

ونفى محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعرضه للغرامة المالية والخصومات من جانب إدارة النادى بعد ظهوره فى بعض وسائل الإعلام عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية وتألقه. وأكد محمد أبو جبل أنه ظهر فى الإعلام بناء على موافقة إدارة الزمالك، فكيف يتم الخصم منه.

وتعقد إدارة نادي الزمالك اجتماعا مهما خلال الساعات المقبلة وتحديدا قبل مباراة الزمالك وبيترو اتليتكو الأنجولى، والمقرر لها السبت المقبل فى دورى أبطال أفريقيا لحسم ملف تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.