هدف جوتا يمنح ليفربول التقدم ضد ليستر سيتي فى الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول من مباراته ضد ليستر سيتي متقدماً بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب "انفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

جاء هدف ليفربول عن طريق اللاعب دييجو جوتا في الدقيقة 34 من عمر المباراة إثر متابعة جيدة داخل منطقة جزاء المنافس. وأصبح هدف جوتا في مرمى ليستر سيتي رقم 11 للاعب خلال 21 مباراة هذا الموسم في البريميرليج.

وسيطر فريق ليفربول على مجريات الشوط الأول من المباراة المقامة حالياً حيث نوع الريدز من هجماته على الجانبين بحثاً عن التقدم وهو ما تحقق بعد دقائق من النصف ساعة الأولى.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريق ليفربول حيث يعد الفرعون هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي حيث عاد اللاعب الى صفوف الريدز بعد انقطاع دام 39 يوماً بسبب مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية. ويظهر لأول مرة لويس دياز لاعب ليفربول المنضم حديثاً لأول مرى في صفوف الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتز جونز، فابينيو، تياجو ألكانترا.

خط الهجوم: جوتا، فيرمينو، لويس دياز.

بينما جاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي: "كاسبر شمايكل، جاستين، أمارتي، نديدي، توماس، ألبرايتون، هال، سوماري، ناديسون، لوك مان، اوداكا".

ويحتل ليفربول وصافة الدورى الانجليزي والمركز الثاني برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي 57 نقطة، فيما يقبع ليستر سيتي في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

ويطمح ليفربول في الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة مستفيدا من عاملى الأرض والجمهور ولمطاردة مانشستر سيتي في الصدارة والمنافسة على لقب الدوري الانجليزي للموسم الحالى أملا في تعثر منافسه السيتي.

ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي واجهة محمد صلاح نادي ليستر سيتي في ثماني مباريات حقق خلالها الفوز في 5 لقاءات والتعادل في واحدة، والخسارة في مواجهتين، محققاً 16 نقطة حتى الآن.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 4 أهداف خلال المباريات التي خاضها أمام ليستر سيتي الا أنه لم يقدم تمريرات حاسمة أمام نفس الفريق.

واستبدل محمد صلاح خلال 4 مباريات من الثماني الذي شارك فيها بينما استطاع التواجد في مثلهم بالكامل.

بينما يطمع فريق ليستر سيتي في الفوز أو التعادل على أقل تقدير للتقدم إلى المراكز الامامية في جدول الترتيب والمراكز الستة الاولى أملا في خطف مقعد أوروبى في البطولات المختلفة الموسم المقبل.

وخضع صلاح لبعض التدريبات الخفيفة في مركز ليفربول، كما تم خضوعه لبعض الاختبارات البدنية ليتمكن من العودة إلى ليفربول بسرعة.

ويلعب ليفربول 8 مباريات متتالية بداية من 13 فى الشهر الحالي ولمدة شهر فى فترة قصيرة، وتابعت، إن ليفربول سيلعب 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك الفترة أيام 13 و19 و26 فبراير و5 و12 مارس ضد فرق بيرنلي ونوريتش سيتي وأرسنال ووست هام يونايتد وبرايتون على الترتيب.

كما سيلعب ليفربول مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان الإيطالي يومي 16 فبراير و8 مارس، بالإضافة إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد تشيلسي في 27 من الشهر الجاري.

ليفربول ضد ليستر سيتي

ليفربول ضد ليستر سيتي

ليفربول ضد ليستر سيتي