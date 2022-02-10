فرقة النور والأمل للمكفوفات تتألق في افتتاح عرض مسرحية كنز الدنيا «صور»

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يتألق اليوم مجموعة من الشباب ذوي الهمم على مسرح فندق جراند نايل تاورز بالمنيل، في افتتاح العرض المسرحي كنز الدنيا، من إخراج الفنان أشرف عبد الباقي، تحت رعاية وزارتي الثقافة والتضامن الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد عرض مسرحية كنز الدنيا بطولة ذوي الهمم

فرقة النور والأمل في افتتاح عرض كنز الدنيا

أفتتحت منذ دقائق فرقة النور والأمل الموسيقية للمكفوفات، عرض مسرحية كنز الدنيا من بطولة مجموعة من الشباب الموهوب وذوي الهمم، من إخراج الفنان أشرف عبد الباقي، بحضور مندوب من رئاسة الجمهورية، ووفدين من وزارتي التضامن الإجتماعي والثقافة، وعزوا مقطوعة موسيقية باستخدام آلتي الكمان والكونترباص، وكانت غاية في الروعة والانضباط أستمتع بها الحضور.

منى الشاذلي أحمد موسى ومحمود الباز في عرض كنز الدنيا

يحضر كل من منى الشاذلي، اأمد موسى ومحمود الباز العرض الأول لمسرحية كنز الدنيا، المقام الآن في فندوق جراند نايل تاورز في المنيل، وهو العرض الأول من نوعه؛ حيث أنه من بطولة عدد من الشباب ذوي الهمم، ويرافهم مجموعة من الممثلين الموهوبين، وهو الذي سبق وأعلن عنه الفنان أشرف عبد الباقي مخرج العرض.

مسرحية كنز الدنيا

شوق الفنان أشرف عبد الباقي متابعيه لمسرحية كنز الدنيا، من خلال نشر مجموعة من الصور مع أطفال وشباب من ذوي الهمم على المسرح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها وكتب:"مسرحية كنز الدنيا"… قريبًا".

وعلق متابعي أشرف عبد الباقي من الجمهور والمشاهير على هذا الخبر، فكتب الكل بجُمل وتعبيرات حماسية مشجعة للفكرة، وعلق الفنان كريم محمود عبد العزيز مشجعًا للفكرة، وكان من بين تعليقات الجمهور:" مفاجأة حلوة دي.. جميلة جدا والله ربنا جزاك كل خير"، ومنهم من كتب له :" وفيت بوعدك".

أشرف عبد في حفل قادرون باختلاف

وفي نفس الإطار، شارك الفنان أشرف عبد الباقي في إحتفالية قادرون باختلاف، التي أُقيمت يوم 5 من شهر ديسمبر الماضي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وهذه الإحتفالية تُقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وشارك فيها أيضًا عدد من النجوم، مثل مصطفى شعبان، دنيا سمير غانم، هشام جمال والفنانة الكبيرة إنعام سلوسة التي لم تحضر الحفل، وكانت مشاركتها تقتصر على تسجيل صوتي تعلق فيه على فيلم تسجيلي تم عرضه في الإحتفالية.

وجاءت مشاركة الفنان أشرف عبد الباقي في إحتفالية قادرون باختلاف، من خلال تقديمه لفقرة اسأل الرئيس، الثابتة في كل أحتفالية للمبادرة، ويقوم فيها عدد من الأطفال والشباب ذوي الهمم بطرح أسئلة على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرةً، وهو يجيب عليهم بنفسه، وبعدها أعرب عبد الباقي عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، وعن شعوره بالفرح والفخر عند التعرف على هؤلاء الأشباب اللذين يمتلكون طاقات ضخمة في العديد من المجالات الفنية والإبداعية وغيرها، وعزم على تقديم عمل فني يدمج فيه أصحاب الهمم مع الأفراد العاديين، وهو الآن يحقق هذا بجدارة.