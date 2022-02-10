/678734/أبو-جبل-لم-أحسم-موقفي-من-التجديد-للزمالك-حتى-الأن

تحدث محمد أبو جبل لاعب الزمالك ومنتخب مصر، حول ملف تجديد عقد للزمالك، خاصة أنه يتبقى 6 شهور فقط في عقده.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونية على برنامج "معكم منى الشاذلي": " عمري ما سومت الزمالك على فلوس، لما لعبت للنادي قبل كدا في 2015، رحلت وسيبت فلوس ليا للنادي، ومطالبتش بيها عشان نادي الزمالك أسم كبير وهو اللي عمل أبو جبل".

وأكمل: " لما مشيت رُحت سموحة وكنت واثق أني هرجع الزمالك تاني، والمستشار مرتضى منصور بكلمه منو خلص الصفقة".

أبو جبل

وأشار: " لما جيت أمضى للزمالك مرة تانية متكلمتش في أي فلوس ومضيت علطول، بس أكتشفت بعد كدا أنه رقم قليل نظراً للفلوس اللي بياخدها بعض اللاعبين".

وأختتم قائلاً: " حتى الأن لم أحسم موقفي من التجديد لنادي الزمالك، ولكن عمري ما ألوي دراع الزمالك لأنه هو من صنع أسم أبو جبل، وهو بيتي".

وقال أبو جبل خلال تصريحات تليفزيونية على قناة سي بي سي ببرنامج " معكم منى الشاذلي": " انا ومحمد الشناوي أخوات وزمايل، وإن شاء الله يرجع من إصابته بالسلامة وأتمنى له التوفيق".

وزاد: "لما قولت أني لا أريد أن أن ينهض الشناوي مجدداً كان هزار، لأن الشناوي قال بالفعل أنه يريد التبديل".

وأردف: " في مركزنا لما الحارس يقول أنه مش قادر واتصاب، ذلك هذا يعني أن الأمر انتهى، وأنه مش هيكمل".

وخسر منتخب مصر كأس أمم أفريقيا في المباراة النهائية أمام السنغال، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.

5 آلاف مشجع في مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وطالب رئيس النادي الجماهير بأن تؤازر الفريق في مباراة بطل أنجولا في ظل أهمية اللقاء، كما طالبهم بمساندة فريق السلة غدا في بطولة كأس العالم للأندية.