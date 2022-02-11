الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس يوم الجمعة 11 فبراير ودرجات الحرارة المتوقعة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في جمهورية مصر العربية عن يوم الجمعة 11 فبراير 2022، ويظهر من خلال الإعلان عن وجود طقس مائل للبرودة خلال فترات النهار وشديد البرودة ليلا مع وجود طقس غائم جزئي وشبورة على بعض مناطق من الجمهورية، ووفي مناطق آخري من البلاد نجد الطقس يكون دافئ خلال فترات النهار وشديد البرودة خلال الليل.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى يوم الجمعة 11 فبراير

يسود طقس محافظات القاهرة الكبري يوم السبت خلال فترات النهار يكون الطقس مائل للبرودة، وشديد البرودة ليلا مع وجود شبورة مائية ووجود غيوم جزئية، ينطبق هذا الطقس أيضا على مناطق جنوب الوجه البحري، ومناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يوم الجمعة 11 فبراير

وخلال يوم الجمعة 11 فبراير نجد أن الطقس يكون مائل للبرودة نهارا، وشديد البرودة مع وجود صقيع وجو غائم جزئيا، بالإضافة إلى فرص لسقوط الأمطار خفيفة بنسبة 30%، أما منطقة جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر تكون حالة الطقس مائل للدفء خلال فترات النهار، وشديد البرودة ليلا، مع نشاط للرياح.

حالة الطقس في شمال وجنوب الصعيد يوم الجمعة 11 فبراير

يسود طقس معتدل خلال النهار، وشديد البرودة ليلا مع وجود صقيع، بالإضافة إلى شبورة مائية وغائم جزئي، أما منطقة جنوب الصعيد يكون الطقس مائل للدفء خلال النهار، وشديد البرودة ليلا مع غائم جزئي.

درجات الحرارة المتوقعة عن يوم الجمعة 11 فبراير