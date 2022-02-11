/678737/ليفربول-يضرب-ليستر-بثنائية-وأرسنال-يحقق-الفوز-على-ولفرهامبتون

انتهت أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي، بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بهذا الفوز يصل ليفربول إلى الإنتصار التاسع عشر على التوالي، والتي يشهد عليها ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.

سجل البرتغالي ديجو جوتا الهدف الأول في الدقيقة الـ 34 من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها أرنولد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فان دايك برأسية أبعدها شمايكل فردت إلى ديوجو جوتا فسدد كرة قوية سكنت يسار المرمى.

مشاركة محمد صلاح

دخل الدولي المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر، في الدققية الـ 60 من عمر اللقاء، بخروج البرازيلي ودخول صلاح، وسط تصفيق حار من جمهور الريدز، وهي المشاركة الأولى له بعد نهائي أمم إفريقيا مع منتخب بلاده أمام السنغال.

أكد ديجو جوتا بالهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء، من خلال لمسة رائعة من ماتيب وضعت ديوجو جوتا في انفراد تام بالمرمى فسدد الاخير كرة قوية سكنت يمين كاسبر شمايكل.

نتيجة مباارة أرسنال وولفرهامبتون

وفي الجانب المقابل حقق أرسنال الفوز على ولفرهامبتون بهدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين، في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد جابريال مدافع الأرسنال، في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، من خلال ارسال الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وخرج الحارس جوزيه سا في محاولة لتشتيت الكرة ولكن وصلت للاكازيت الذي ممرها لجابريل أمام المرمى وسددها الأخير في المرمى بسهولة.

وبهذا الإنتصار، يرفع ليفربول رصيده للنقطة الـ 51 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرفع أرسنال رصيده للنقطة الـ 39 في المركز الخامس.