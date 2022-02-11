حمو بيكا غاضبًا بسبب منعه من الغناء:«هرفع قضية على النقابة»

/678738/حمو-بيكا-غاضبا-بسبب-منعه-من-الغناءهرفع-قضية-على-النقابة

حل مطرب المهرجانات حمو بيكا وفرقته ضيوفًا على برنامج وشوشة المذاع عبر فضائية «النهار»، وذلك بعد أزمة مطربي المهرجانات مع نقابة الموسيقيين، معبرين عن إستيائهم من رفض النقابة لهم وخلق عقبات لمنع انتشار أغاني المهرجانات الشعبية.

دوت الخليج يرصد تصريحات حمو بيكا ببرنامج «وشوشة»

حمو بيكا في برنامج وشوشة

وتحدث بيكا عن الصعوبات التي تضعها نقابة الموسيقيين له ولكل مطربي المهرجانات رغم أنهم يتكرمون في الخارج، وقال بيكا أنه تم تكريمه بخنجر دهب في دبي، ويتم الترحيب به وبفرقته في كل الدول العربية والأجنبية، وقال:"أنا هارفع قضية على النقابة لوقف قرار منعه عن الغناء"، وطالب النقابة أن تعطيه ولو تصريح لكل حفلة.

حمو بيكا يخسر في مشروع المطعم

قال حمو بيكا :"أنا باخسر بالـ200 ألف جنيه كل شهربسبب المطعم"، ولما سأله أحمد الهواري عن السبب، قال:"دخلت مجال مش مجالي".

فنانون يسمعون المهرجانات

تحدث حمو بيكا عن حضوره في حفلة لإحدى المطربات اللبنانيات التي تركت الحفل وقامت بتقديم التحية له، وقال:"أزاي المطربة اللبنانية بتسمعنا وسط شغلها.. فهي بتسمعنا من خلال الميديا"، حيث أن السوشيال ميديا هي التي توصل أصواتهم للناس حول العالم كله.

وذكر حمو بيكا أن الزعيم عادل إمام قال في إحدى مسلسلاته:"هاتي فلاشة حمو بيكا سمعينا مهرجانات"، وقال أنه مطرب كبير وأنه يقول اسمه في أحد أعماله وهو لم يعتاد على سماع أغاني المهرجانات، شرف لي.

عمر كمال أتشهر بغناء المهرجانات

يرفض الفنان عمر كمال أن يُطلق عليه مغني شعبي، رغم أنه وصل للشهرة التي هو عليها الآن بسبب غنائه لأغاني المهرجانات، وأستنكر حمو بيكا من رفض عمر كمال لتلقيبه بانه مغني مهرجانات، وقال:"اللي شهر عمر كمال وخلاه يركب عربيات هو الغنا الشعبي".

حمو بيكا عن أوكا وأورتيجا

سأل الإعلامي أحمد الهواري المغني الشعبي حمو بيكا عن سبب اختفاء أوكا وأورتيجا رغم أنهما هم الذين بدأوا مجال المهرجانات، فأجاب بيكا وقال:"عشان سابوا بعض"، وأكد على فشل الشخص عندما يتخلى عن من حوله من شركاء النجاح.