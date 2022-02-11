زوج منة عرفة يكشف تطورات حالتهما الصحية بعد إصابتهما بفيروس كورونا

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دوت الخليج يرصد آخر تطورات الحالة الصحية لمنة عرفة وزوجها محمود المهدي بعد إصابتها بفيروس كورونا.

تحسن الحالة الصحية لمنة عرفة

وكشف المهدي عن تطورات حالتهما الصحية من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث كتب عبر خاصية «استوري»: "الحمدلله ابتدينا نتحسن من كورونا، وشكرًا لكل واحد دعالنا من قلبه".

إصاية منة عرفة بكورونا

وسبق وأن أعلنت منة عرفة، إصابتها هي وعائلاتها وزوجها محمود المهدي بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت منه عرفة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات ”انستجرام” عبر خاصية “استوري” صورة لها على فراشها قائلة:”الحمد لله دائمًا وأبدًا، أنا وماما وبابا والبيت كله ومحمود، إيجابي كورونا”

وتابعت عرفة: “الموضوع صعب جدًا، ادعوا لنا الموضوع طلع صعب أوي، ربنا يشفي كل مريض”.

محمود المهدي يكشف عن سبب انفصاله من منة عرفة

قال المهدي خلال حواره في برنامج «الفارس» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس: "أنا مطلقتش منة عشان مشهد النبض بينها وبين نجاتي هو بيكذب ويعمل شو عشان يتشهر، أنا انفصلت عنها لأن في حد وصلي أنها اتشالت".

علاقة منة عرفة بمحمود المهدي

من جانبه، كشفت الفنانة منة عرفة منذ شهور عن خطبتها من أحد الأشخاص دون ذكر أي تفاصيل حيث اكتفت بنشر صورة كرتونية خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام معلقة عليها: "تمت خطبتي"، ما جعل رواد السوشيال ميديا في ترقب مستمر لمعرفة الشخص الذي نجح في الإيقاع بمنة عرفة، وأرجح البعض بسبب عدم نشر صورة تجمعها بخطيبها، بأنها إشاعة خلقتها عرفة للرد على خطوبة علي غزلان.

وسرعان ما أعلنت عن هوية خطيبها محمود المهدي وكشفت عن علاقتهما من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام قائلة: "اتعرفنا من خلال فيلم اتعرض عليا اسمه 3 ستات هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بيننا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط"، وزعمت بأنها لم تكن تريد الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بهذا الموضوع لاحترام وجهة نظر خطيبها محمود المهدي فهو يفضل ألا تُدخل حياتهما الشخصية فى الميديا.