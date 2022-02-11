مكافأة كبرى من التضامن لكل سيدة حصلت على شهادة محو الأمية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة مع برنامج "نون القمة"، المذاع على قناة "أكسترا نيوز" الفضائية، مساء أمس الخميس.

وأشار هاشم إلى أن هذا الحافز يتمثل فى الإعفاء من 50% من القروض، لافتا إلى أن الفتاة التى تمحو أمية 10 أشخاص تحصل على شهادة الخدمة العامة.

وأضاف أن الوزارة أعلنت أن هناك مبادرة لمحو الأمية ضمن برنامج تكافل وكرامة، لافتا إلى أن السيدات اللاتى تتولى المناصب القيادية نسبتهم 50%