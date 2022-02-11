الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية مع تحرك المنخفض العلوى وتشهد باقى الأنحاء تحسن فى الأحوال الجوية وارتفاع نسبى فى درجات الحرارة".
وأضافت: "يتبع ذلك، استقرار فى الأحوال الجوية على كافة المناطق بداية من يوم السبت ولمدة أسبوع مقبل".
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستظل شديدة البرودة ليلا على جميع الأنحاء.
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