بعد طول انتظار.. ام تضع 3 توائم«ذكران وانثى» في سوهاج .. صور

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قال تعالى« المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير« صدق الله العظيم، ما أجمل ان يهب الله تعالي الانسان ذرية بعد ان طال انتظارة وفقد الامل، فرحة لاتعادلها فرحة، سعادة غامرة طالت الجميع من الكبير للصغير بعد أن مَّنَّالله عليهم بـ 3 توائم مرة واحدة.عمت الفرحة وتعالت الزغاريد فى قرية عرب الصبحة التابعه لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، بعد ان وهب الله اسرة 3 توائم بعد انتظار قارب 4 سنوات، ذهابا واياب من والى الاطباء ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

حملت ربة منزل تدعى"فرحة ج ن" تبلغ من العمر 23 عام، في 3 توائم بعد طول انتظار، ومتابعه مع طبيب نساء وتوليد بمركز دار السلام جنوب سوهاج، فبشرها بان الله اكرمها بحمل في 3 توائم وليس طفل واحد.

وقال الطبيب المعالج حسام عبدالهادي، ويعمل في مستشفى خاص بمركز دار السلام جنوب سوهاج، انة استقبل ربة المنزل وتابعها منذ بداية وقبل الحمل واكرمها الله كثيرا بحملها في 3 اطفال وليس طفل واحد، وعانت السيدة منذ بداية الحمل كثيرا وكانت متابعتة لها بسبب حملها في 3 اطفال مستمرة منذ بداية الحمل وحتى وقت الولادة.

واكد عبدالهادي، أن حالة الام استدعت في الاونة الاخيرة إجراء ولادة قيصرية بسبب ضغط الاجنة عليها والالام الزائدة، وتم تجهيز غرفة العمليات وبمشاركة فريق طبي على مستوى عالي تمت عملية الولادة بنجاح.

واكد عبدالهادي ايضا ان حالة الاطفال الثلاثة مستقرة، فمنهم ذكران وأنثي، ولم يحتاج أي منهم الى الوضع في حضانة اطفال، وان الاوزان جيدةتتراوح ما بين 1850 جرام الى 2كيلو جرام، والسيدة حالتها جيدة ومستقرة، معبرا عن سعادتهة لهم وتمنايتة لهم بوافر الصحة.

جامعة الطفل بسوهاج تستأنف محاضراتها العلميه

على جانب اخر إستأنفت جامعة الطفل بجامعة سوهاج فعالياتها، وذلك بتنفيذ محاضرات عن العلوم لطلاب المرحلتين الرابعة والخامسة، والتي حاضر بها الدكتور رأفت الخطيب، وذلك بمعامل كلية العلوم بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم .

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن جامعة الطفل تتيح للأطفال إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي من خلال تدريبهم في المجتمع الجامعي، مؤكداً أن دراسة الطلاب في أكثر من مجال تعد أهم مميزات جامعة الطفل لأنها تساعدهم على الإطلاع على أحدث التطورات في المجالات العلمية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة، بالإضافة إلى تعلم اللغات لسهولة الإندماج مع الشعوب المختلفة خاصة في ظل تعايش الأطفال المستمر مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل أن إجمالي عدد طلاب المرحلة الرابعة ١٠٠ طالب والمرحلة الخامسة ١٠٠ طالب أيضاً، وأشار إلى أن جامعة الطفل ستستكمل فعالياتها الاسبوع القادم بتنظيم يوم رياضي لجميع منتسبي طلاب جامعة الطفل بملاعب الجامعة، وكذلك محاضرات في ريادة الأعمال والفنون للمراحل المختلفة.