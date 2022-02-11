الأرصاد تعلن عن ظاهرتين جويتين تؤثران على طقس اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يكون هناك استقرار فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

وأشارت إلى وجود ظاهرتان جويتنان مؤثرتان على طقس اليوم الجمعة تتمثلان فى الشبورة على بعض الطرق الصحراوية والزراعية صباحا، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح على معظم الأنحاء.

كانت الأرصاد قد أوضحت، فى بيان لها، أنه من المتوقع أيسود الأسبوع المقبل طقس مائل للبرودة نهارا على القاهـرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شـديـد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ويسود يوم الجمعة 11 فبراير 2022 شبورة مائية، من الساعة 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أوضحت الهيئة إمكانية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.