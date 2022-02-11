موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وشددت الأوقاف على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.
وتنقل القناة الأولى وعدد من القنوات الفضائية وإذاعة القرآن الكريم شعائر خطبة وصلاة الجمعة، والتى تبدأ بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ طه النعمانى، يعقبها خطبة بعنوان مخاطر الطلاق التى يلقيها الدكتور أشرف فهمى، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف.
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