مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الجمعة العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن ابرزها مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض فريق إشبيلية ضد نظيرة إلتشي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد فريق رين والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبرقنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

يخوض فريق صن داونز مباراته ضد الهلال السودانى والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD

النجم الساحلي شباب بلوزداد الساعة والتي من المقرر إفامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD

الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الفريق الجنوب إفريقي ماميلو صن داونز، في الـ 25 من فبراير الجاري، في لقاء الذهاب والتي يحتضنها ملعب السلام بالقاهرة، في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحل الأهلي ضيفاً في مباراة الذهاب علي ملعب صن داونز بجنوب إفريقيا، في الحادي عشر من مارس القادم، في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز ضمن الجولة الرابعة، على ملعب "رويال بافوكينغ"، بدلا من ملعب "لوكس موريبي" في مدينة بريتوريا لعدم جاهزية الملعب الفنية.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 10 – يلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة يوم 22 من فبراير الجاري، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

يعود الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة يوم 8 من مارس.

لجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد "الأهلي we السلام".