القوى العاملة: تعيين 24 شابا.. والتفتيش على 131 منشأة بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من ضمن 90 شاباً مسجلين من راغبى العمل.





تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضى، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 33 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحة مولود جديد لعامل بمبلغ 2000 جنيه، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة بالمديرية 618 عاملا.

وفى مجال التفتيش العمالى، قامت المديرية بالتفتيش على 131 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 2368 عاملا.

كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت يعمل بها 324 عاملا، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.