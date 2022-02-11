وزير التنمية يتابع مع محافظ جنوب سيناء استعدادات استضافة مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوى اليوم مع فودة، بمقر الوزارة لمناقشة بعض الاحتياجات المطلوبة للمحافظة فيما يخص الكوادر البشرية والفنية فى عدد من التخصصات والقطاعات المهمة للمساعدة فى تنفيذ الدور المطلوب من كوادر الإدارة المحلية بجنوب سيناء على أكمل وجه.

وأكد شعراوى حرص الدولة على توفير التجهيرات اللوجيستية والكوادر المطلوبة فى هذا الشأن للخروج بهذا المؤتمر بصورة تليق باسم مصر لعدد من الأسباب وعلى رأسها ما يمثلة مؤتمر المناخ من أهمية باعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين ومدة الانعقاد.

وقال محمود شعراوى، إن رئيس الوزراء يرأس اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر والتى تضم كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتوفير كل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات للخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة وقيمة مصر على المستوى الإقليمى والدولى .

وارتباطاً بملف مؤتمر تغير المناخ، استعرض اللواء محمود شعراوى مع اللواء خالد فودة بعض العروض المقدمة من الشركات الوطنية العاملة فى مجال النظافة للتعاون فى منظومة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ لتحويلها لمدينة خضراء مستدامة صديقة للبيئة ورفع كفاءة خدمات الجمع والنقل والمعالجة وتدوير المخلفات وذلك تمهيداً لبدء إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات.

وشدد "شعراوى" على الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لهذا الحدث العالمى المهم والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء أعضاء اللجنة فى إطار اهتمام الدولة المصرية لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة والخروج فى هذا الحدث بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر دولياً لما يمثله مؤتمر المناخ من أهمية عالمية باعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين ومدة الانعقاد.

كما أوضح وزير التنمية المحلية إن محافظة جنوب سيناء تسلمت منذ أيام المدفن الصحى الآمن بشرم الشيخ بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه، وتشهد كذلك عدداً من مشروعات البنية التحتية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة حيث يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة للمحافظة حوالى 103 مليون جنيه.

وخلال اللقاء تم استعراض قرارات التخصيص المطلوب إصدارها لعدد من قطع الأراضى التى سيقام عليها بعض المشروعات المرتبطة بتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة وعلى رأسها تنفيذ محطات شحن السيارات بالكهرباء، حيث أنه جارى توريد 300 أتوبيس تعمل بالكهرباء ، وكذا محطات الطاقة الشمسية والجراجات اللازمة لمنظومة وسائل النقل الصديقة للبيئة بمختلف أنواعها.

كما عرض خالد فودة جهود المحافظة الجارية لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لإحلال "الميكروباصات" للعمل بالكهرباء ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تنفيذ خطة متكاملة لإحلال سيارات التاكسى بسيارات تعمل بالكهرباء ، حيث تم الاتفاق على التواصل مع وزارة التجارة والصناعة للإسراع بالإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن.

كما ناقش وزير التنمية المحلية مع المحافظ جهود الانتهاء من تنفيذ منظومة الرصد المرئى بالمحافظة وتوفير عدد من المواقع والمبانى اللازمة للكاميرات والتى سيتم تنفيذها فى 5 مدن بجنوب سيناء طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع فى هذا الإطار، حيث وافق محمود شعراوى على دعم المحافظة بمبلغ 15 مليون جنيه لسرعة تنفيذ المنظومة، وكذا تم مناقشة احتياجات المحافظة من كشافات الليد الموفرة للطاقة لإنارة الشوارع والطرق طبقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارتى المالية والكهرباء.

ومن جانبه أشار خالد فودة إن مدينة شرم الشيخ ستكون واجهة مشرفة لمصر خلال المؤتمر أمام الرأى العام العالمى وان المحافظة ستضع كافة إمكانياتها للمساهمة فى إنجاح هذا المؤتمر الهام.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المؤتمر يمثل تحديا كبيرا لمدينة شرم الشيخ لما يمثله من أهمية كبرى للعالم، فضلا على المشاركة الكبيرة لدول العالم، والذى من المقرر حضوره أكثر من 120 رئيس دولة و40 ألف مشارك، لافتاً إلى الاجتماعات المستمرة مع القيادات التنفيذية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر.

كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التى تهم مواطنى المحافظة وآخر مستجدات المشروعات الجارى تنفيذها بمدن المحافظة والأخرى المعدة للافتتاح خلال احتفالات العيد القومى للمحافظة فى مارس القادم وعلى رأسها المشروعات السياحية والتنموية والخدمية بمدينة دهب فى إطار خطة التطوير الشامل للمدينة وتطوير الممشى السياحى بدهب بتكلفة 36 مليون جنيه والتى تشمل إنشاء نافورة وميادين وأعمال إضاءة، ومظلات، وروعى فى التصميم الهوية البصرية للمدينة دهب، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة بتكلفة 45 مليون جنيه.

ووجه محمود شعراوى، بضرورة الإسراع فى تنفيذ كافة المشروعات التنموية الجارية المرتبطة بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وصديقة للبيئة وغيرها من المشروعات المرتبطة بالأنشطة السياحية بالمدينة وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تذليل كافة المعوقات التى تواجه عملية تنفيذ المشروعات الخدمية لسرعة دخولها حيز التنفيذ وتوفير خدمات متطورة للمواطنين.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك فى إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حيث جدد وزير التنمية المحلية التأكيد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية واستمرار الحملات اليومية للتأكد من الالتزام بالإجراءات المعلنة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.