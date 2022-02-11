جدة - نرمين السيد - عقدت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، مقابلات ملتقى توظيف بحضور 225 شاباً وفتاة بمختلف المهن والتخصصات تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة فى مجال التشغيل والتدريب فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.





وافتتح السيد السنجابى مدير المديرية ملتقى التوظيف، مشيداً بإقبال الشباب فى ملتقى التوظيف ورغبتهم فى الحصول على وظيفة مناسبة ومشاركتهم فى الاستثمار بمحافظة بورسعيد قاطرة التنمية. وأكد مدير المديرية أن توجيهات وزير القوى العاملة ضرورة توفير فرص عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى وإدراجها ضمن أولويات عمل المديريات بهدف زيادة نسب التشغيل فى سوق العمل لتعزيز النمو الاقتصادى. وأشار إلى أنه تقدم للمقابلات الشخصية 225 شابا وفتاة وقاموا بتحرير استمارات طلب التوظيف، وتم قبول 60 من المتقدمين، وسيتم اختيار 70 فى المهن الفنية، وتم توجيههم لاستكمال الأوراق المطلوبة تمهيدا لتوقيع العقود، كما سيتم بحث باقى الطلبات، وعقد لقاء آخر استكمالاً للملتقى فى الأسبوع القادم لتحديد المهن والوظائف التى لم يتم استيفاء المتقدمين لها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتغلوا فورا.. بدء مقابلات ملتقى التوظيف فى بورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.