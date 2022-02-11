وزيرة البيئة تطلق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ cop27 المزمع عقده فى مدينة شرم الشيخ فبراير الجارى، وضمن حملة إيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الأهلى المصرى كراعى استراتيجى للحملة.

تهدف الحملة إلى الترويج للمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحى بيئى جديد وقيم يتناول العديد من التجارب السياحية البيئية والتى تتضمن المجتمعات المحلية وأهم المقاصد والأنشطة السياحية البيئية لمحميات جنوب سيناء، وسيتم الترويج للحملة بإستخدام وسائل الدعاية المقروءة والمسموعة وكذلك تقنية الجولات الإفتراضية بانوراما 360.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن حلم وزارة البيئة كان تحقيق تفاعل حقيقى مع المواطن ليرى البيئة فى صورتها الحقيقة التى تمثل الطبيعة والجمال والحفاظ على مواردنا الطبيعية وليس فى صورة مشكلات بيئية ففكرة الحفاظ على الموارد الطبيعية كان مصدرها الاول توجيهات القيادة السياسية فى عام 2019 حيث بدأنا باستعراض نموذج للمحميات الطبيعية وكيفية الاستمتاع والحفاظ عليها مع تحقيق استثمار بها حيث اطلق رئيس الجمهورية حملة اتحضر للاخضر من داخل منتدى شباب العالم اواخر عام 2019 والتى تضمنت بعد ذلك اطلاق ايكو ايجبيت كأحد المبادرات التابعة للحملة للترويج للسياحة البيئية.

وأضافت الوزيرة، أن البيئة كل متكامل فنحن احتفالنا يوم 2 فبراير باليوم العالمى للأراضى الرطبة، واليوم نؤكد أن البيئة البحرية والبرية والحشائش والرمال والإنسان كل عناصرها يشكل الطبيعة وعندما يضر الإنسان بالطبيعة ترد بقسوة ومن هنا جاءت آثار التغيرات المناخية وما يحدث حاليا من تغيرات مناخية مختلفة من صقيع وأجواء مناخية مختلفة تلزم على الإنسان التجانس مع الطبيعة لمواجهة آثار أفعالنا من خلال التجانس بين الإنسان والطبيعية لذلك لابد من زرع فكر التنمية الاستدامة فى أبنائنا وشبابنا وجميع المواطنين وأن اختلفنا سر تكاملنا ووحدتنا لحماية البيئة.