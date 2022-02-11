القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد أول مركز متكامل متخصص فى طب الأسنان بالقاهرة

وأكد، أهمية المركز لخدمة سكان محافظة القاهرة، موجهًا بوضع خطة لتعميم هذا النموذج التخصصى من المنشآت الطبية فى مجال طب الأسنان بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام المركز المختلفة والعيادات والمعامل الملحقة به، للوقوف على التجهيزات النهائية، حيث يتكون المركز من 5 أدوار على مساحة 740 متر، وبطاقة 25 وحدة أسنان، ويعمل بنظام الربط المميكن بين جميع أقسام المركز.
وأوضح "عبدالغفار"، أن المركز يضم أقسام (جراحة الوجه والفكين، وعيادات مخصصة لذوى الهمم، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظى، وطب أسنان الأطفال، وطب الفم وعلاج اللثة، وزراعة الأسنان، وتقويم الأسنان)، بالإضافة إلى قسم التركيبات الثابتة والمتحركة الملحق بمعملين مزودين بأحدث الأجهزة.
وتابع أن المركز يضم عيادات تخصصية لتقديم الخدمات العلاجية المستحدثة باستخدام الليزر فى مجالات زراعة، وتقويم، وتجميل الأسنان، بالإضافة إلى تزويده بأحدث أجهزة الميكروسكوب فى جراحات الأسنان، وعلاج أمراض الجذور المتقدمة، كما يضم المركز عيادات تشخيص، وصيدلية، وغرف عمليات، وغرف إفاقة، فضلاً عن خدمات (الأشعة المقطعية، أشعة البانوراما).
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم "جراحة الوجه والفكين" والذى يضم (جناح لعمليات الوجه والفكين، و2 عيادة جراحة، وغرفة عمليات)، كما أشاد بوجود قسم للطوارىء متخصص فى جراحة الوجه والفكين، نظرًا للموقع الاستراتيجى للمركز والذى يقع بالقرب من الطريق الدائرى.
ولفت إلى أن الوزير راجع مع الشركات المنفذة أعمال التطوير والتجهيزات الطبية وغير الطبية للمركز، موجهًا بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية ووضع الجدول الزمنى لتشغيل المركز، كما وجه بضرورة إبرام عقود صيانة بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد والشركات الموردة للأجهزة الطبية لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير شدد على تكثيف البرامج التدريبية وعقد ورش عمل للفرق الطبية من العاملين بالمركز، منوهًا إلى أن المركز يضم قاعة محاضرات ومكتبة إلكترونية للبحوث العلمية الحديثة فى جميع فروع وعلوم طب الأسنان.
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