/678753/عاجل--ايقاف-التصويت-فى-الزمالك-بسبب-الهتافات-داخل-اللجان

قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك إيقاف التصويت بسبب الهتافات للمرشحين داخل الخيمة التصويتية، وقررت اللجنة استدعاء مدير أمن النادى ومندوبى المرشحين لمطالبتهم بإيقاف الهتاف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووقعت منذ قليل مشادات كلامية بين أعضاء قائمة الزمالك الجديد زمالك زامورا والتى يترأسها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح لرئاسة القلعة البيضاء.

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في لقاء يجمع بين الفريقين في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2021/2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في الساعة السادسة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد القاهرة الدولي.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمرشح على منصب الرئاسة مرة أخرى، على أحوال النادي في عقد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

مرتضى منصور عن هشام نصر

وأكد مرتضى في المؤتمر الصحفي الخاص به وقائمته لعرض إجراءات انتخابات الزمالك، على ما ورد من هشام نصر.

وقال: "ممدوح عباس رجع الزمالك 10 سنين لورة".

وأضاف: "أحمد سليمان وممدوح عباس بيسجلوا لبعض المكالمات، وجاين يتفردو عليا".

واختتم: "ممدوح عباس غلط في وزير الرياضة وقاله يا "بهلاوان" هودا مين حاميه ؟ ".

ختام استعدادات الزمالك للقاء بترو أتليتيكو

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأخير اليوم الجمعة في السادسة مساءً، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء المرتقب.

ويلتقي الزمالك مع بطل أنجولا في السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.