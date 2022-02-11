/678758/أحمد-سليمان-الأهلي-عمل-انتخابات-محدش-سمع-صوته

شهدت انتخابات نادي الزمالك التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، إقبالًا كبيراً من جانب أعضاء الجمعية العمومية، على المشاركة في التصويت الذي بدأ في التاسعة صباحاً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما قررت اللجنة القضائية إيقاف عملية التسجيل والتصويت مؤقتا للتحقق من شكاوى بعض المرشحين بشأن حدوث مشدات في الدعاية الانتخابية داخل اللجان.

وقال احمد سليمان: النادي الأهلي عمل الانتخابات محدش سمع صوته خالص”.

تصريحات امير مرتضي

وقال أمير مرتصى في تصريحات إذاعية عبر "ميجا أف إم": طارق حامد خاض 90% من مباريات الزمالك الموسم الماضي، ومتبقى له 4 مليون جنيه من السنة الماضية لم يحصل عليهم"

وأكمل:" طارق حامد أيضاً لم يحصل على مقدم تعاقده هذا الموسم، ولا أقبل أن اتفاوض معه في موقف ضعيف".

وزاد : "لابد على طارق حامد أن يصدق ويعرف أن النادي يحترم عقده، فمن الجنون أن أقول له تعالى جدد وهو لديه مستحقات متأخرة لم يحصل عليها من الموسم الماضي".

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا