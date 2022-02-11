الأعلى للجامعات يوافق على إطلاق أول هاكاثون مصرى فى المدن الذكية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب بمقر جامعة المنصورة، بحضور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس.





وأشار التقرير، إلى أن فعاليات الاجتماع تمت بالتزامن مع احتفال جامعة المنصورة بيوبيلها الذهبى، ومرور 50 عامًا على إنشائها، وافتتاح فعاليات ملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات، بمشاركة 500 طالب مصرى ووافد من 36 دولة؛ بهدف تعزيز روح التضامن والتعايش الإنسانى بينهم.

كما أبرز التقرير موافقة المجلس على إقامة مسابقة شبابية بين طلاب الجامعات المصرية، وذلك فى إطار البرنامج القومى لدعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال فى مجال الصحة والسكان، بالتعاون بين وزارتى الصحة والشباب والرياضة والمجلس القومى للسكان؛ بهدف رفع مستوى الطلاب، وتعميق الشعور بالانتماء لديهم، وإكسابهم المهارات والخبرات المطلوبة فى إدراك وحل القضايا المجتمعية.

وفى إطار احتفالات جامعة المنصورة بيوبيلها الذهبى خلال العام الجامعى 2022؛ أوصى المجلس بالموافقة على عقد سمبوزيوم للنحت والتصوير والجرافيك بجامعة المنصورة لطلاب كلية الفنون الجميلة بالجامعات المصرية، خلال الفترة من 12 – 15 فبراير الجارى 2022.

كما أوصى المجلس بضم (5) نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب بجامعات (القاهرة، المنيا، كفر الشيخ، مدينة السادات، كفر الشيخ، سوهاج) لعضوية اللجنة التنفيذية العليا لمشروع محو الأمية؛ بهدف تنشيط العمل باللجنة من خلال تمثيل أكبر عدد من الجامعات، وتفعيل دور قطاع شئون التعليم والطلاب فى هذا المشروع الوطنى الهام.

وأوصى المجلس أيضًا بالموافقة على إطلاق أول هاكاثون مصرى على مستوى الدولة فى موضوع المدن الذكية برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتنظيمه بجامعة بنها خلال الفترة من 12 – 14 مارس 2022 بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وشركة أمازون، وذلك فى ضوء تحقيق أهداف (رؤية مصر 2030) بالتحول نحو اقتصاد رقمى قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.

رحب المجلس بدعوة نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشؤون التعليم والطلاب لحضور الملتقى الفنى التاسع عشر لشباب الجامعات (تحت شعار معًّا لإحياء الموسيقى العربية)، والذى تُنظمه جامعة جنوب الوادى خلال الفترة من 4 - 11 مارس 2022.