محافظ القليوبية: لن يسمح بأى مخالفة على حرم الطريق الزراعى

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان إنه لن يسمح بأى مخالفة على حرم الطريق الزراعى مهما كان حجمها أو مرتكبها، مؤكدا استعادة هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الردع العام، كما أكد استمرار الحملة لإزالة كل المخالفات على طول الطريق الزراعى بنطاق مدن المحافظة.





جاء ذلك خلال قيامه اليوم الجمعة بجولة تفقدية بحى غرب شبرا الخيمة بدأها بتفقد أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على حرم الطريق الزراعى وأملاك الرى بنطاق ترعة الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم، أشرف المحافظ على إزالة 20 حالة تعد على مساحة 700 متر وذلك ضمن مجهودات الموجة 19 لإزالة التعديات التى تنظمها المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأجهزة الأمنية بالقليوبية.

وخلال الحملة تم إزالة العديد من الحالات بمعدات حى غرب شبرا الخيمة، وتنوعت التعديات ما بين أسوار حديدية ومخازن وورش وتندات ومخازن كلها أنشئت بالمخالفة على حرم الطريق الزراعى فى مساحة الـ 25 مترا المحظور إقامة أى منشآت عليها.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة والإشغالات على الطريق الزراعى بنطاق حى غرب شبرا الخيمة، موجها بتكثيف حملات النظافة على الطريق خاصة بالمناطق السكنية وإزالة جميع الإشغالات، خصوصا الأكشاك المخالفة التى تتسبب فى تعطيل الحركة المرورية نتيجة الانتظار الخاطىء أمام تلك الأكشاك.

واختتم جولته بتفقد المنطقة المحيطة بقصر محمد على، حيث تفقد شارع مطرانية شبرا الخيمة بعد الانتهاء من أعمال الدهانات بسور معهد التعاون الزراعى والانتهاء من أعمال الكهرباء وصيانة الأعمدة، موجها باستكمال أعمال تشجير الشوارع الجانبية ودهان واجهات العمارات بالمنطقة بالكامل.