عاجل- الأرصاد تعلن موعد تخفيف الملابس.. وتكشف عن موجات تقلبات

جدة - نرمين السيد - ويبحث المصريون، عن موعد انكسار حدة البرد الشديد وارتفاع الحرارة؛ لتخفيف الملابس، ما كشفت عنه الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت شاكر، إن نهاية الشتاء، فلكيًا 20 مارس المقبل، موضحة أن حتى هذا الموعد مصر معرضة لموجات برد أخرى، ولا يمكن التنبؤ بها من الآن.

وأضافت شاكر، فى تصريحات تلفزيونية، أن 21 مارس المقبل، هو بداية فصل الربيع وهو الموعد المحدد فلكيًا أيضًا لتخفيف الملابس.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد، بشأن طقس الأيام المقبلة: حتى انتهاء فصل الشتاء نشهد تقلبات عدة، تصل ليومين عدم استقرار ثم تعود الأمور لطبيعتها، وقد تصل لـ3 أيام.

وقالت إيمان شاكر، إن أقوى حالة عدم استقرار شهدتها مصر فى 2020، كانت 12 مارس من العام الماضى، ما يعنى احتمالية التعرض لموجة أخرى الفترة المقبلة، وحتى انتهاء فصل الشتاء.

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بعدم تخفيف الملابس حتى مع ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا الفترة المقبلة: "مش عايزين نتسرع فى تخفيف الملابس، ونستمر فى ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرات الجوية أولاً بأول".