وزيرا الإنتاج الحربى والتموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون فى مهمات الصوامع

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن التوقيع يستهدف التعاون المشترك فى مجال تصنيع مهمات الصوامع، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيساهم فى تعزيز السعات التخزينية للحبوب وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة كما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربى تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها فى مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، مشدداً على أهمية تطوير الصناعة المصرية وتوطين صناعات جديدة لرفع قدراتها التنافسية لما لها من دور محورى فى دفع عجلة التنمية والإنتاج وتعزيز الاقتصاد القومى، مؤكداً حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربى على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

وأشاد الوزير "مرسى" بجهود وزارة التموين فى مجال إنشاء وتطوير الصوامع بما يعود بالنفع على المواطن المصرى، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار والتعاون المشترك فى قطاع الصوامع، مضيفاُ أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى عالمياً ومحلياً إلا أن الدولة المصرية نجحت فى التعامل بتوازن كبير فى هذا الصدد من خلال إتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادى ودعم المواطنين والفئات المتضررة.

من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن المشروعات التى تتعلق بالصوامع تعد من المشروعات القومية الحيوية لمساهمتها فى تأمين السلع الاستراتيجية للأسواق.

وشدد على أن ما تشهده البلاد حالياً من جهود تتعلق بمشروعات توفير مهمات الصوامع والتوسع فى تنفيذ الصوامع الحديثة بسعات تخزينية مختلفة يعكس أن الدولة على الطريق الصحيح فى إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون استراتيجى من المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أكد "المصيلحى" على أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى بالإضافة إلى اشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر الأمر الذى يسهم فى نجاح تنفيذ موضوعات التعاون المشترك.

وأشار إلى وجود تعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربى فى العديد من المجالات من بينها التعاون فى مشروع تدشين عدد (6) صوامع حقلية لتخزين القمح والممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية والذى يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية.

بدوره أوضح نيكولا لورينزو فينكو رئيس مجلس إدارة شركة "مالمكس" الإيطالية أن "مالمكس" ستقوم بنقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال تصميم وتنفيذ وتصنيع مهمات الصوامع بالاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى.

وأعرب عن سعادته بالتعاون المشترك لتنفيذ هذا المشروع الذى سيساهم فى زيادة الإنتاجية للحبوب فى مصر للاستفادة منها بشكل أكبر مما يساهم فى تحقيق خطة التنمية المستدامة.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، بأن هذا التعاون يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى فى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية للشركات التابعة لتعميق التصنيع المحلى والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويدفع عجلة العمل والإنتاج إلى الأمام.

حضر التوقيع المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير والسيد محمد فؤاد مترجم والسيد محمد بكر المستشار الإعلامى للوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة.

والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وقام بتوقيع بروتوكول التعاون كل من المهندس شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والمهندس ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والسيد نيكولا لورينزو فينكو رئيس مجلس إدارة شركة "مالمكس" الإيطالية.