/678764/وزيرة-التجارة-تلتقى-نظيريها-الليبي-والأردنى-لبحث-آخر-مستجدات-الشأن-الاقتصادي-والاستثماري-المشترك-بينهم

دوت الخليج

جاء ذلك على هامش اعمال الدورة الـ 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتى اختتمت فعالياتها بالقاهرة أمس.

و استهلت الوزيرة اللقاءين بعقد لقاء موسع مع محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وامكانيات تنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

وأكدت جامع، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على بدء التحضير للاجتماعات الفنية بين الخبراء فيما يتعلق بموضوعات التجارة والصناعة وذلك في إطار الأعداد للدورة المقبلة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، مشيرةً الى ان المرحلة الحالية تشهد تحسناً كبيراً في معدلات التبادل التجاري بين البلدين حيث يعد السوق الليبى أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5% .

وزيرة التجارة تلتقى نظيريها الليبي والأردنى لبحث آخر مستجدات الشأن الاقتصادي والاستثماري المشترك بينهم

ومن جانبه أكد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وليبيا والبناء على المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وكذا الاستفادة من مميزات القرب الجغرافى والعلاقات الوطيدة بين رجال الاعمال فى البلدين ، مشيراً الى ان القطاع الخاص المصري بدأ بالفعل في الاستثمار في السوق الليبي في مجال البنية الاساسية.

كما عقدت وزيرة الصناعة والتجارة، لقاءً موسعاً مع يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني بحضور أمجد العضايلة سفير الاردن بالقاهرة تناول آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون المشترك في الشأن الاقتصادي على المستوى الثنائي بين البلدين وعلى المستوى الثلاثي بين مصر والاردن والعراق.

وقالت جامع، أن هناك توافقاً في الرؤى وتنسيق دائم بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف الموضوعات والقضايا الاقتصادية الثنائية والاقليمية والعالمية، مشيرةً الى اهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني عاهل الاردن في نقل علاقات التعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والاردني على حد سواء.

وأشارت إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي نحو 580 مليون دولار مقارنة بنحو 477 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 21.5%.

ونوهت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز الشراكة بين مصر والاردن في هذا الصدد خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتطوير مهارات رواد الاعمال ورفع القدرة التنافسية لمنتجات المشروعات الصغيرة بالاسواق المحلية والاقليمية، مشيرةً الى امكانية نقل الخبرات المصرية الكبيرة في مجال تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للسوق الاردني.

ومن جانبه أكد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني، حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر والاستفادة من العلاقات المتميزة والاخوية التي تربط قيادة وحكومتي البلدين، مشيراً الى ان المرحلة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى المستوى الثلاثي بين الاردن ومصر والعراق.