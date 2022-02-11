بالصور.. هشام يكن يصل فاعليات انتخابات الزمالك

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وصل هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، القلعة البيضاء، وذلك من اجل دعم قائمة مرتضي منصور، والتي انطلقت صباح اليوم الجمعة، إقبالًا كبيراً من جانب أعضاء الجمعية العمومية، على المشاركة في التصويت الذي بدأ في التاسعة صباحاً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

-أحمد سليمان على مقعد الرئيس -هشام نصر على مقعد النائب -هاني شكري على مقعد امين صندوق - عمرو أدهم على مقعد العضوية - مصطفي عبد الخالق على مقعد العضوية -عبد الله جوروج على مقعد العضوية مصطفي بدوي على مقعد العضوية -مصطفي سيف العماري على مقعد العضوية تحت السن.

ومن ناحيه اخري تقدم هاني زادة بأوراقة على منصب العضوية فوق السن، في حين تقدم نجله أحمد هاني زادة بأوراقة على منصب تحت السن.

مرتضى منصور

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها"

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.